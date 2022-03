Necesario vacunas anti Covid para niños

Dijo que en lopersonal, ha atendido a un promedio de 3 mil menores en los últimos años, quienes presentan cuadros muy leves, en comparación de los adultos. "Como pediatra que soy, no he tenido una complicación con niños por Covid, tengo niños de un mes que se le ha hecho la prueba y han salido positivo".

Agregó que está atendiendo a un niño de siete meses con leucemia, "recibe quimioterapia, y tiene un mes siendo portador del Sars Cov2, pero, sus síntomas son muy leves".

Aclaró que este niño recibe otro tipo de tratamiento, indicando que el único medicamento que frena la inflamación del Covid, son los asteroides "y existen algunos que son especiales para menores de edad; las dosis de asteroides que reciben los niños, son de acuerdo a peso y edad y al fármaco que utiliza y si es dentro del tiempo establecido, no pasa nada".

Y puntualizó la importancia de la vacuna, pues en el tiempo que se ha presentado la pandemia ha atendido muchos casos.

"He atendido a 6 mil pacientes, me he enfermado 6 veces y de ellos, 3 mil niños son niños con Covid, ninguno complicado", concluyó el especialista de la salud pediátrica.