Necesario tener un esquema equilibrado: CFE

México.

El director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, consideró necesario un sistema equilibrado que evite que la empresaria absorba el costo de transmisión de energía producida por los privados.

En conferencia de prensa, el funcionario explicó que tiene que haber un pago y una redistribución de los costos, buscando en todo momento que no se suba la tarifa de electricidad, como lo ha señalado el ejecutivo federal.

"Si nosotros aceptamos que todo sea a costillas de la CFE, estamos muertos paulatinamente, eso es lo que implica el rescate de la CFE, que es uno de los temas cruciales...Necesitaría haber un sistema si la tarifa de transmisión, por ejemplo, decimos nosotros que es baja, porque está subsidiando a los privados".

Por lo que, opinó, los generadores privados tendrían que empezar a pagar lo que les corresponde, para establecer un sistema equilibrado y que no sea la Comisión la que pague todos los costos.

Asimismo, señaló que si bien la Comisión Reguladora de Energía (CRE) define las tarifas de energía en la generación que tiene un costo, ésta no cubre el costo de generación, por lo que ahí empiezan con una pérdida.

"La CFE pierde en casi todas sus áreas, pierde en lo que se llama distribución, servicio básico, que es la distribución de la electricidad para ya la domiciliaria; pierde en la transmisión de energía eléctrica; pierde en la generación, y por eso se habla de la necesidad de rescatar a la CFE".

Respecto a las subastas eléctricas, el funcionario expuso que la compra en estos procesos es absolutamente contraria a sus intereses, porque son obligaciones de 25 años de largo plazo, los cuales no les convienen.

Además de que la estrategia de la Comisión Federal es generar electricidad, no adquirirla, por lo que "no queremos subastas, no queremos comprar electricidad de subastas".

Sin embargo, precisó que no planean limitar a los privados de generar energía o de invertir, ya que eso está en la ley, "no estamos peleados con los privados, salvo que los privados tengan el tratamiento que hemos señalado".

"No estamos en contra de ninguna manera de los privados, pero tenemos que comprar energía cuando nos convenga, imagínate que te obligan, "usted tiene que comprar energía", suministro básico porque está obligado y no le permiten que la energía de la CFE en 100 por ciento la use por el suministro básico".

Respecto a los gasoductos detenidos, Manuel Bartlett indicó que ya están en comunicación con las empresas y les han planteado que las condiciones del contrato no son aceptables y que es necesario renegociarlos.