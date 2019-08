Necesario depurar las listas: JASV

Matamoros, Tam.- Para el administrador de la Casa del Migrante, Juan Antonio Sierra Vargas es muy importante y saludable hacer una depuración de las listas de migrantes que se supone hay en espera para la solicitud de asilo.

Consideró que hay muchas personas que están en la lista pero físicamente ya no se encuentran en Matamoros, sino que más bien han ido en busca de otras oportunidades a otras fronteras, otras ciudades, incluso hasta han regresado a sus países de origen.

Destacó que hay más de 2 mil 600 apuntados y sin embargo en los puentes ya no hay más de 100 personas, por lo cual mientras no haya esa depuración no se tiene una realidad en torno a quienes esperan tener asilo en la Unión Americana

Resaltó que estas acciones correspondería hacerlas a todos los involucrados en cuestión de migrantes pues lo que ahora se vive no es la realidad que se refleja, es decir, que hay una larga lista de espera, pero ya físicamente no hay tantas personas.

Reconoció que sí hay personas en hoteles, departamentos o en otros lugares pero no en las cantidades que se menciona; dijo que sería un arduo trabajo la depuración pero solo con ello se puede saber realmente cual es el comportamiento de la migración en cada una de las fronteras del norte del país.