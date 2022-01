Necedad, imponer trapito para evitar contagios: Noroña

"Si la vacuna que tiene todo el conocimiento científico del saber humano no ha podido evitar el contagio, ¿cómo podría evitarlo un trapito?".

Para el petista, su reflexión es de sentido común.

"Si el trapito evitara el contagio, ¿qué sentido tendría haber creado una vacuna?, es de sentido común la reflexión".

El legislador indicó que hay un proceso creciente de crítica a las medidas sanitarias que se han impuesto en el mundo, entre ellas el uso de mascarillas.

"Es evidente que la medida más importante generada por la ciencia para enfrentar al virus es la vacuna. Se dijo que al aparecer ésta, se evitaría el contagio.

"Sin embargo, esto no fue así. La vacuna puede tener diversos beneficios que no discutiré, pero no evitó el contagio", opinó.