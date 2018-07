¡Necaxa, Supercampeón!

Ciudad de México.

Necaxa gana en lo anímico al llevarse la Supercopa MX 2017-18, luego de vencer sin mayor esfuerzo al Monterrey (0-1).

Buen funcionamiento de los Rayos, que se plantaron en la cancha estadounidense del Stubhub Center como los campeones de Copa del Clausura 2018. Mientras que los Rayados, ganadores en el Apertura 2017, no se exhibieron. Los rostros en su plantilla no reflejaban ambición, como si las caras contrataciones se reservaran para el inicio de la Liga, porque la Supercopa no pasa de ser sólo una ornamenta de cubierta dorada y plateada.

Pero si de algo sirvió el choque entre regiomontanos e hidrocálidos fue para alimentar el morbo del "intercambio" de porteros: el argentino Marcelo Barovero dejó Aguascalientes para fichar con Monterrey, y viceversa con Hugo González que no regaló nada en el cotejo de este domingo.

Por otro lado, ambas instituciones echaron al ruedo a sus directores técnicos. Marcelo Michel Leaño moldeó a unos Rayos que dejaron ir a importantes piezas; sin embargo, lucieron mejor al frenar la agresividad de los dirigidos por Diego Alonso.

Sebastián Córdova, a los 25 minutos, aprovechó una asistencia de Rubén González para sorprender al Trapito Barovero y abrir el marcador frente a una floja asistencia. Aunque suficiente para el Necaxa, que se ocupó en cerrarse y con la mínima ventaja.

La Pandilla por momentos daba la impresión de tomar control, pero sin efectividad en las llegadas más prometedoras, con todo y una línea ofensiva encabezada por Jorge Benítez, Rodolfo Pizarro, Avilés Hurtado y Dorlan Pabón... Pero nada, los artilleros del norte saltaron con balas de salva, las cuales, no les estarán permitidas para su debut en la Liga el próximo sábado, contra Pachuca, mientras que el motivado Necaxa cerrará la jornada al recibir al América.