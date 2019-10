Necaxa, querrá el triunfo a como dé lugar

Aguascalientes.

El defensa del Necaxa Ricardo Chávez subrayó la importancia de vencer este viernes a Morelia, rival al que enfrentarán con el debido respeto dentro de la jornada 13 del Torneo Apertura 2019 de la Liga MX.

"Es un equipo que ataca muy bien, con buenos jugadores, hay que prepararnos como lo hacemos todas las semanas, nunca menospreciamos al rival, sabemos que cada partido es una final y hemos demostrado que las rachas están para romperse, vamos con esa mentalidad el viernes", indicó en conferencia de prensa.

Valoró la importancia de imponerse a Monarcas para después aprovechar al máximo el receso por las fechas FIFA, el cual servirá para corregir fallas para concretar un cierre importante en el Apertura 2019, donde la meta será llegar a la Liguilla.

"Nos viene bien, sacando un buen resultado podemos trabajar sobre los aspectos que tenemos que mejorar, con una intensidad mayor en una semana donde no hay encuentro. Lo ideal es sacar la victoria y seguir sumando para no depender de nadie", comentó el lateral.

Chávez lamentó que en la semana pasada de doble jornada Rayos apenas cosechó cuatro puntos producto de una derrota contra León, un triunfo frente a Querétaro y un empate con FC Juárez, cuando el objetivo era sumar las nueve unidades en juego.

"Hubiéramos querido sacar los nueve puntos, eso hubiera sido lo ideal, pero todos lo que queremos es seguir sumando, queremos seguir trabajando para mejorar, para corregir errores", dijo.

Necaxa, sin hacer ruido, marcha en el segundo puesto de la clasificación con 21 unidades, sólo por detrás de Santos Laguna, por lo que de vencer a Morelia podría asaltar el primer sitio de la Liga MX.

El jugador de 24 años de edad ha tenido participación en los pasados encuentros en lo que va de la competencia, hecho que le ha causado sorpresa y agradeció el voto de confianza del técnico Guillermo Vázquez.

"Nadie se lo imaginaba, ni yo, creo que ha sido el trabajo, ocasiones que me han tocado, la confianza que me ha dado el técnico, yo sé que hay mucho que mejorar, pero las ganas con las que enfrento día a día los partidos es algo que me ha caracterizado, siempre doy el 100 por ciento", mencionó Chávez.