NBA, sin bote internacional

Adam Silver, comisionado de la NBA , confirmó que la Liga no agendará duelos internacionales en 2021-22, campaña que se planea para arrancar en octubre de nuevo con el calendario normal de 82 juegos.

El problema es el Covid-19, y eso no deja planear viajes al extranjero.

"De manera más realista, no (tendremos juegos la siguiente temporada), bueno, está claro que no va a suceder este otoño, pero espero que sea el año siguiente. Por supuesto, este es un problema global, el Covid, no son solo las condiciones aquí en Estados Unidos, sino también los lugares donde hemos jugado tradicionalmente, en Europa, Asia y América Latina (México), necesitamos tasas de Covid más bajas.