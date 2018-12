Navidad, día en que países comparten tradiciones

México.

Las costumbres y celebraciones de la fecha que se estableció para celebrar el nacimiento de Jesucristo en las religiones cristianas, y que se dice también tuvieron su origen en el intento de conversión de los paganos romanos en cristianos, se fueron difundiendo, ya sea por la conquista Europea en América, o por imitación entre países occidentales.

Muchas son las teorías acerca del verdadero origen del 25 de diciembre como fecha para celebrar la Navidad, palabra que proviene del latín "nativitas", que significa nacimiento, pero entre los años 320 y 252, durante el mandato del papa Julio I, se fijó esta fecha como día solemne para festejar el nacimiento de Cristo, pero fue hasta el año 529 cuando el emperador Justiniano lo declaró como festividad oficial del imperio romano.

Con el paso del tiempo, cada vez más son los países que adoptan elementos de los festejos de la Navidad como se conoce principalmente en occidente, pues aunque naciones como China y Japón no la consideran una fiesta oficial, en estas fechas intercambian regalos y se decoran casas y calles.

Personas entrevistadas reconocieron que las fiestas navideñas se han convertido en una época de consumismo, en la que, por lo menos en México, coincide con el pago del aguinaldo, una compensación económica por el trabajo realizado durante el año, y del que gran parte es utilizado para compra de regalos.

Gabriela Gerón, madre de familia, dijo que iniciarán el próximo año con dificultades económicas, pues durante los festejos navideños destinaron el dinero para la compra de ropa, regalos y una pequeña parte para los gastos de la cena de Navidad, y recordó que durante su infancia su familia acostumbraba "pedir posada", pero que ahora con su familia ha dejado de hacerlo.

Irving Gil, de oficio mecánico, indicó no tener conocimiento del origen de la Navidad como actualmente se conoce, ni de qué país adoptó México la tradición, aunque dijo que siempre tuvo la creencia de que era una imitación de costumbres de Estados Unidos.

En su opinión, el 25 de diciembre es un día como cualquier otro, pues aunque no trabaja en su negocio ya que no hay clientela, decide descansarlo y pasar tiempo con su familia, además de que afirmó que lo más importante en la Nochebuena no es la cena, sino darse un abrazo con sus seres queridos, rezar y cantar. "Los regalos los dejamos para los niños el día de los Reyes Magos", apuntó.

Estas costumbres, aunque varían de país en país, en esencia son similares. En la televisión, películas, revistas, cualquier persona puede apreciar lo que se conoce como un "ambiente navideño", que incluye luces de colores, coronas de Adviento y árboles navideños con regalos en su base.

Es a Alemania el país al que se le atribuye el origen del árbol de Navidad, donde se dice que entre los años 680 y 750, un evangelizador de nombre San Bonifacio cortó un árbol que podría haber sido consagrado a Thor, y en su lugar plantó un pino al que adornó con manzanas, que simbolizaban el pecado original y velas que representaban la luz de Jesucristo sobre el mundo.

Desde Alemania hasta México, las costumbres son muy parecidas. En el país europeo, desde los primeros días de diciembre se cocinan galletas de jengibre, se escriben cartas a Santa Claus y a un ángel nombrado Christkind, que se cree es el mensajero del Niño Jesús.

En España, costumbre que adoptó México, se celebra la Nochebuena, que incluye una misa, la representación del nacimiento de Jesucristo con figuras y un momento de reflexión familiar que puede ser acompañado por una cena.

En México, se "pide posada", que es una representación de la escena en que María y José buscaron refugio para pasar la noche en Belén. La petición de hospedaje se canta, acompañados de luces de bengala, mientras que otro grupo representa a los dueños de una casa, quienes al principio les niegan el ingreso por no saber que se trata de los padres del Niño Jesús. Asimismo, se rompe la tradicional piñata.

Otros países que celebran la Navidad son Francia, Reino Unido, Estados Unidos, donde los niños acostumbran dejar sus deseos o solicitudes de regalos en cartas colocadas dentro de sus zapatos junto a la chimenea de sus casas, para que Santa Claus o Papá Noel se los conceda.

Los países latinoamericanos como Colombia, Perú, Argentina, Chile, Ecuador, Guatemala, República Dominicana, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Puerto Rico, Bolivia, Brasil, Uruguay, Paraguay, Panamá, Venezuela, Cuba y Haití también tienen costumbres similares que se combinan con tradiciones locales.

En esos países es común que a la medianoche del 24 de diciembre, la Nochebuena, la familia se reúna para cenar, felicitarse e intercambiar regalos, mientras que los niños se van a dormir para al siguiente día encontrarse bajo el árbol navideño los regalos que pidieron a Santa Claus.

Los países nórdicos como Finlandia tienen una relación muy cercana a Santa Claus, pues tienen la creencia de que vive en una región al norte de ese país; Austria inicia los festejos con el Adviento, que es el periodo que señala el inicio del año litúrgico cristiano y que comprende las cuatro semanas anteriores a la Navidad.

En Bélgica también se cena principalmente pavo relleno y pastel. En ese país, San Nicolás reparte los regalos el 6 de diciembre y no el 25 como en la mayoría de los países que tienen la tradición de Santa Claus.

Australia, Italia, India y Eslovenia, países geográficamente muy distantes, tienen tradiciones similares, pues las familias cenan pavo relleno o pasta con pescado, mariscos, frutas y postres, y se cantan villancicos al igual que en Estados Unidos y Canadá.

En Rusia, la iglesia ortodoxa celebra la Nochebuena, y el patriarca de Moscú y Todas las Rusias dirige la ceremonia navideña tradicional en la catedral de Cristo Salvador, ubicada en el centro de la capital rusa. Hay vigila y liturgia durante la noche.

Caso similar es el de Chipre, donde para los cristianos ortodoxos la Navidad es la celebración más importante junto con la Semana Santa, fechas en las que se celebran liturgias, practican ayunos y evitan comer carnes y grasas.

Aunque es poco conocido, la Navidad también se celebra en países de creencia mayoritariamente musulmana, como los Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Egipto, donde los cristianos suelen tener celebraciones discretas con comidas y cenas especiales e intercambios de regalos.

En Grecia, las celebraciones son similares a España, se reparte el conocido roscón de San Basilio, similar a la rosca de Reyes que se come en familia. Dentro del roscón griego se coloca una moneda, y a quien llegue a tocarle en su porción, se cree que es de buena suerte y augurio de un año muy próspero.