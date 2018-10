Naufragio en Nigeria causa 20 muertos

Abuja, Nigeria.

Al menos 20 personas han perdido la vida en un naufragio en el río Buruku, en el centro de Nigeria, una zona donde este tipo de accidentes ocurren con frecuencia, confirmaron hoy medios locales.

El incidente se produjo a última hora del miércoles, cuando una embarcación volcó mientras cruzaba el río en dirección a la localidad de Logo con 20 pasajeros a bordo, así como varias motocicletas y equipaje.



Este naufragio se produce cinco años después de que un accidente similar provocara 17 muertos en la misma zona del río, donde existe un precario balizamiento y las embarcaciones suelen viajar con sobrecarga.



El gobernador del estado de Benue (donde ocurrió la tragedia), Samuel Ortom, trasladó sus condolencias a los familiares de las víctimas y reclamó al Gobierno de Nigeria que construya un puente en la zona "con el fin de prevenir la pérdida de vidas", dijo en declaraciones recogidas por el diario local The Nation.



Por el momento, los servicios de rescate han recuperado 18 cadáveres y cerca de una veintena de motocicletas que transportaba también la embarcación, detalló la misma fuente.



Los operadores de la embarcación dijeron a dicho diario que los pasajeros acudieron a tomar el barco para asistir a un funeral en la otra parte del río, pero desatendieron las recomendaciones de que debían esperar a una segunda embarcación para cruzar.



"Aportamos un barco grande, pero nos dimos cuenta de que no podría con la carga, por lo que les pedimos que esperaran al siguiente barco, pero no quisieron escucharnos", señaló el operario Tersoo Ape.



Este tipo de accidentes se repiten con frecuencia en Nigeria, como consecuencia de la mala señalización de los ríos, el precario estado de las embarcaciones y la sobrecarga de las mismas.