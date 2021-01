Natiruts, Marley y Aparicio cantan por unión de las Américas

NUEVA YORK.

Con una canción que evoca la unión de los pueblos de América y reclama un mundo más justo y amoroso, la banda brasileña de reggae Natiruts, el músico jamaiquino Ziggy Marley y la actriz mexicana Yalitza Aparicio esperan hacer vibrar a todo el continente.

"América vibra" es un tema trilingüe lanzado el miércoles, el mismo día de la toma de posesión del presidente electo estadounidense Joe Biden.

"No queremos muros. Nosotros queremos puentes", recita la actriz nominada a un Oscar antes de que Marley y el vocalista de Natiruts Alexandre Carlo canten sobre la justicia social y la conservación del medio ambiente en inglés y portugués, respectivamente. Los tres se unen en el coro, que repite el título de la canción.

"América vibra" incluye un video musical dirigido por Rick Brombal que combina imágenes de la sede del Senado brasileño, la Casa Blanca y otros lugares emblemáticos cubiertos o rodeados de vegetación en una alusión al poder de la naturaleza sobre el del hombre. La portada del sencillo, que muestra los rostros de los tres artistas cubiertos de figuras geométricas multicolor, fue desarrollada por el muralista brasileño Carlos Eduardo Fernandes Léo, más conocido como Kobra.

"La idea (del tema) surgió en 2019, antes de la pandemia", dijo Alexandre Carlo en una entrevista reciente con The Associated Press desde su casa-estudio en Brasilia. Nariruts, una banda de reggae con más de 25 años de trayectoria, planeaba incluirlo en un DVD grabado en el Luna Park de Buenos Aires tras haber tocado en México, Paraguay, Chile y Puerto Rico, pero la pandemia frustró sus planes, explicó el músico.

Meses después decidieron seguir adelante: "El propósito era el mismo, la unión de las Américas". Y con este fin invitaron a un colega angloparlante radicado en Estados Unidos que pudiera darle "legitimidad a la canción": el hijo del legendario Bob Marley, al igual que su padre un músico y activista.

Para la parte en español sabían que querían a una mujer, y en Aparicio consiguieron más que tan sólo representación femenina: "La identidad con los indios, la identidad con su país, con los problemas, con las personas, con el pueblo", destacó Carlo sobre la actriz y activista de origen mixteco. "Yalitza hizo crecer la canción por su persona, por su representatividad de América Latina".

Para Aparicio, debutar en la música hablando — pues confesó que no sabe cantar — fue "experimentar otra fase y descubrir qué pasaba".

"Lo que me atrajo de este proyecto es el mensaje que transmite... la intención de compartirle al mundo algo tan importante que es la unión, y qué mejor que hacerlo a través de la música", dijo Aparicio a la AP vía Zoom desde la Ciudad de México.

"Además que, bueno, una colaboración con dos grandes del reggae, ¡nadie se podía negar", agregó entre risas.

Su participación también incluye los versos: "No queremos hambre, nosotros somos vida. No queremos armas, nosotros somos paz. No queremos odio, nosotros somos amor".

En un comunicado, Marley dijo que para él fue "un gran placer" colaborar con Natiruts y Aparicio.

"Mi letra habla de entender lo que le está pasando al medio ambiente y querer ver más justicia en el mundo", señaló. "Tenemos que cuidar el planeta, cuidarnos unos a otros para construir un mundo mejor juntos".

El hecho de que el estreno de "América vibra" coincida con la ceremonia de investidura de Biden fue una decisión pensada que tuvo que ver con la idea de un nuevo comienzo.

"Es la victoria del diálogo, la victoria de la calma, la victoria de la unión sobre otros gobernantes que surgieron en el mundo que tienen una forma de comunicación más violenta, más agresiva, más de negación a la ciencia, por ejemplo; intransigente", dijo Carlo.

"Yo sé que podemos esperar mucho del gobierno que viene, pero no solamente nos podemos sentar a esperar sino necesitamos actuar", señaló por su parte Aparicio. "Cada quien puede colocar su granito de arena desde el punto en el que se encuentre para que realmente haya un cambio".

La intención principal, concluyó Carlo, es ayudar a la gente a sentirse empoderada con su mensaje de unión y de esperanza.