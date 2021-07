Nathalie Emmanuel quiere un "Rápidos y furiosos" con mujeres al mando

Para la actriz Nathalie Emmanuel , quien a nivel global se dio a conocer por su personaje de Missandei en la popular serie "Game of Thrones", esta saga de acción en la que ella participa desde la séptima entrega como Ramsey, tiene una mezcla en la que la historia y el peso que se le da a los personajes es lo que ha hecho a este título entrañable. Por ello, considera que aunque el papel de la mujer en " Rápidos y Furiosos " siempre ha estado a la par del hombre al presentar a mujeres fuertes, física y mentalmente, le gustaría que se hiciera una trilogía protagonizada por puras actrices.

"Creo que estamos en el momento indicado para ver algo así, puras mujeres al mando, estas películas han demostrado que las mujeres son fuertes, guerreras e inteligentes, creo que el camino normal sería una nueva versión con puras mujeres protagonizándola. Espero la compañía me escuche y podamos ver algo así pronto", señaló a EL UNIVERSAL.

La actriz británica detalló que si bien el éxito comercial es innegable -es la franquicia más grande de Universal con cinco mil 891 millones de dólares en taquilla-, todo parece indicar que la décima entrega será la última y definitiva. No obstante, eso parece no preocuparle a la actriz, ya que sabe que el mundo de "Rápidos y Furiosos" seguirá expandiéndose, como ya pasó hace un año con "Hobbs & shaw", un spin-off de la saga.

Lee también: A John Cena le emociona mucho ser el villano en "Rápidos y Furiosos"

"Como fan de la saga, a lo largo de todas las películas hemos visto ir y regresar a personajes y ha habido nuevas adiciones, yo fui una de ellas en algún momento, pero si la historia que se cuenta no fuera buena, las películas no serían lo que son. Sencillamente lo que ves en pantalla es una familia y eso es algo con lo que todo nos identificamos. Esa familia ha traspasado la pantalla y eso también se ve", dijo.

La película estrena este fin de semana y es dirigida el cineasta taiwanés Justin Lin, quien reclutó nuevamente en su elenco a Charlize Theron, con la inclusión de John Cena como Jakob Toretto, hermano del protagonista Dominic Toretto (Vin Diesel).