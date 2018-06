Natalia Téllez entra al mundo del cine

La conductora y actriz, Natalia Téllez es alguien que intenta ser amable, pero la verdad es una mujer con mucha amargura.



Así se le verá en la cinta "En las buenas y en las malas", su primera incursión en el cine, medio donde ya había perdido la esperanza de estar.



Conductora desde hace una década en producciones como "El mundo al revés" y "Hoy", la chica de 32 años de edad, realmente estudió actuación.



"Ahora lo que hago en cine es un personaje muy bonito, empiezo siendo una planeadora de bodas; es de estas personas que quieren ser amables, pero hay amargura en su alma y corazón, acabando insultando a todos", cuenta Natalia.



"En las buenas y en las malas" es protagonizada por Zuria Vega y Alberto Vega, siendo ópera prima de Gabriel Barragán Sentíes.



"Siento que el cine es un núcleo muy específico y son de referentes, es normal que no se sepa que actúo y no me puedo ofender pues llevo años conduciendo; la satisfacción es cuando llegas a un casting y logras quedarte con el papel", señala.



Anteriormente Natalia participó en la serie "40 y 20".