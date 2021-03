Natalia Lafourcade sufrió violencia de género en sus relaciones

La cantante explicó que muchas veces le preguntaron si en algún momento de su carrera o en su vida personal había sido violentada, pero su respuesta siempre fue decir enfáticamente "no" porque se consideraba como "un toro", que va en contra de las barreras y una mujer que siempre ha luchado por lo que quiere.

"Pero justamente que las aguas se alborotaron y que pensé en todo lo que está pasando, con mujeres valientes que salen a marchar, que salen a reclamar sus derechos, o sea todo lo que está ocurriendo, sí me hizo sentarme y meditar en '¿dónde estuvo la violencia en mi andar y en mi vida?', '¿dónde la vi y qué paso que pude continuar?'.

"Y sí encontré la violencia, encontré esos momentos donde fui señalada, donde se me dijo: 'tú jamás podrías estar parada por tu propia cuenta', 'tú jamás andarías sin mí', o sea la violencia dentro de mis relaciones, pude meditar acerca de cómo o cuáles fueron esas relaciones en mi vida, donde también viví la violencia sin darme cuenta", comparte la intérprete de "Hasta la raíz".

La cantautora comenta que los movimientos le han abierto los ojos y para ella, el problema de la violencia viene desde la educación que recibe las personas, incluso, también, en lo que se transmiten en la televisión.

"Hasta desde como hemos visto en la televisión que se ama, hay un concepto acerca del amor tan equivocado...", señala.

Natalia Lafourcade hace un llamado de unión

Lafourcade indica que el cambio empieza por uno mismo y no de gobiernos ni gente con poder por lo que desde su trinchera quiere poner su granito de arena haciendo un llamado a la unión de mujeres como de hombres.

Con ello se une a la iniciativa "Voz a tu voz, mujeres tejiendo sus voces en un canto de amor y equidad", en donde con apoyo del Consejo directivo de la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM), se juntarán varias compositoras en un concierto que ofrecerán el próximo 26 de marzo a través de YouTube, con el propósito de enaltecer a todas las compositoras mexicanas.

"Este movimiento que se está generando, nos hace preguntarnos sobre lo que está pasando y lo que estamos haciendo y como colaboramos a este tejido social inmenso y esta unidad que nos compete a todos, como entender que ya hoy en día no se trata del crecimiento individual, sino del crecimiento colectivo y de equilibrar la ausencia de la voz femenina, la ausencia de su presencia, la igualdad, la justicia para que se le vea y compense de manera igualitaria, la equidad, son tantos valores que cuando las aguas se alborotan y abrimos los ojos nos damos cuenta que hemos perdido ciertas cosas que hace falta ir recuperando.

"Y que no solo se recuperan sólo con la gente en el poder, con los gobernantes, sino que todos somos parte de ese cambio y en nuestro ámbito que es la música, es ver que el porcentaje de mujeres que generan regalías es tan pequeñito, es pequeña la presencia de mujeres y hacer que vengan compositoras emergentes y que pregunten que dónde están las mujeres o porque no aparecemos en los carteles, es importante...", explica.