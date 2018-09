Natalia Jiménez lista para "La Voz... México"

La cantautora española Natalia Jiménez, quien forma parte del equipo de "coaches" de "La Voz ... México", dijo estar sorprendida por la poca participación de intérpretes de banda y ranchero en la actual edición, que se transmitirá a partir del próximo 30 de septiembre por el canal Las Estrellas.

"Yo esperaba encontrarme más cantantes de mariachi, con banda o norteño para defender el regional mexicano, y me sorpendí que haya poco candidato que cante eso, me sorprendió que no hubiera tanto", señaló.

La española, quien junto con el colombiano Maluma, el mexicano Carlos Rivera y la brasileña Anitta, encargados de la selección de esta edición, comentó que durante las audiciones, observó que hay una una gran cantidad de cantantes de pop y del género urbano.

En entrevista telefónica con Notimex, Natalia, quien ya tiene experiencia como "coach" en "La Voz Kids Estados Unidos", señaló que está lista para recibir toda clase de "tomatazos" (críticas) por su desempeño.

"Yo estoy lista y preparada. ¡No pasa nada!, si a mí me tiran tomates, yo me hago pan con tomate, que para eso soy española, yo por eso me apaño", bromeó la intérprete de "Creo en mí".

Segura de que pasará la prueba ante la audiencia mexicana en "La voz ... México" 2018 expresó estar sumamente emocionada de haber sido invitada para calificar a los talentos que desfilen en el escenario.

"Para mi ha sido una sorpresa ser invitada a un programa de este calibre y volver a México por la puerta grande; aparte, en un momento de mi carrera en el que yo que quería volver por acá y empezar otra vez; y de verdad que para mí ha sido una sorpresa, un regalo y pues una bendición muy grande poder estar aquí".

La ex vocalista de La Quinta Estación descartó que vaya a actuar "con corazón de pollo", como dice un dicho muy popular, al contrario, será inflexible y muy profesional, pues está de por medio el reconocimientoy el impulso al verdadero talento.

"Voy a ser como medio villana, ya el "corazón de pollo" se lo quedó Anitta (ríe), a mí me han elegido para ser la mala, pero es que es inevitable, porque parecía que aquí nadie criticaba a nada y todo les parecía excelente, pero llegó el momento en el que alguien tiene que poner los puntos sobre las "íes" y decir lo que hay, y cuando no hay, también hay que decirlo", comentó sin dejar de reír tras el auricular.

Natalia dijo que no se tentará el corazón a la hora de emitir sus decisiones y que defenderá ante todo su postura, ya que desea conjuntar a un equipo sólido y triunfador.

Destacó que a la hora de seleccionar hay que hacerlo de acuerdo al gusto personal del "coach" y que cada juzgador debe hacerse responsable de sus decisiones.

Al preguntarle qué diferencias encuentra entre los "realities" que ha presenciado o en los que ha tenido oportunidad de participar, explicó:

"La verdad, no encuentro tanta diferencia de cuando hice "La Voz Kids" en Estados Unidos, es como el mismo tipo de programa, con la misma dinámica, porque "La Voz" es una franquicia en la que se debe mantener ciertas reglas".

Adelantó que en esta edición de "La Voz .. México", entre las sorpresas que se encontrará el público, será un botón de bloqueo, con el que los coaches se pueden bloquear entre sí.

"Tengo la posibilidad de bloquear a alguien que me caiga mal en ese momento (ríe), y solo podemos usar una vez en la temporada, así que siempre tenemos que pensar muy bien, en qué momento lo vamos a usar".

Natalia dijo que esto seguramente causará sorpresas e hilaridad entre el público, cuando se vea quién bloquea a quién.

"Nadie se dará cuenta hasta no darse la vuelta, eso es muy divertido. Hay cosas nuevas y otras que han estado toda la vida en 'La Voz'".

En lo que respecta a su papel de "coach", Natalia señaló que ante todo es una profesional, preparada y estricta, que siempre les va a hablar con la verdad, que no les creará falsas espectativas para que acepten irse con ella.

"Yo no prometo cosas que no pueda cumplir, no me gusta prometer cosas en el programa, que después no pueda hacer, si no lo siento de corazón, prefiero no comentar nada", indicó.

La artista española adelantó que al terminar este compromiso en México sacará el primer sencillo de su próxima producción discográfica con Jesús Navarro, del grupo Reik. Ese álbum contendrá también un tema suyo y de Claudia Brand.