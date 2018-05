Nastase es detenido dos veces en un mismo día

Rumania.

Nastase tenía una tasa de 0,55 mg de alcohol por cada litro de aire, dijo el jefe de la Policía de tránsito de Bucarest, Victor Gilceava. Se trata de un delito que conlleva una sentencia máxima de cinco años de cárcel.

La Policía detuvo inicialmente a Nastase, de 71 años, alrededor de las 4:45 de la madrugada, cuando conducía tras una salida en la elegante zona del parque Herestrau, donde restaurantes y bares permanecen abiertos entrada a la noche. Según la Policía, Nastase estaba visiblemente borracho; pero el ex número uno del mundo aseguró que solo se tomó tres cervezas.



Gilceava aseguró que los agentes debieron interponerse frente al vehículo de Nastase al no querer frenar.



La Policía declinó decir quién acompañaba a Nastase, pero la televisión rumana informó que iba con dos mujeres. Nastase es famoso por su afición a la vida nocturna.



El ex campeón de los Abiertos de Estados Unidos y Francia se negó a tomar el control de alcohol y los agentes debieron sacarle del vehículo y esposarle.



Fue dejado en libertad posteriormente tras abrírsele un expediente.



La Policía volvió a detenerle, seis horas después, por supuestamente pasar una luz roja con un scooter. Le habían suspendido la licencia de conducir tras el primer incidente.



Nastase reconoció que bebió cerveza, pero que la Policía le maltrató al tirarlo al piso durante el primer arresto.



En el segundo arresto, se le filmó burlándose de los agentes, acusándoles de actuar como las milicias de la era comunista. Nastase se subió a una patrulla y se puso un casco de policía sobre la cabeza durante el segundo arresto.



Fue interrogado por una hora y, al salir de la comisaría, reconoció que pudo haberse equivocado cuando se negó al control de alcohol.



Un Nastase desaliñado y luciendo ropa deportiva tuvo que abrirse paso en medio de reporteros al salir de la comisaría.



Recibió una multa de 253 dólares por obstrucción a la Policía y le suspendieron la licencia de conducir por tres meses, pero aún enfrenta cargos por conducir en estado de ebriedad y negarse a tomar el control de alcohol.



El año pasado, Nastase fue multado y suspendido por conducta impropia como capitán del equipo rumano en la Copa Federación.



Insultó a la jugadora británica Johanna Konta y al juez principal en un partido del torneo y también hizo avances de carácter sexual contra la capitán británica Anne Keothavong.



En otro incidente, también fue encontrado culpable por la Federación Internacional de Tenis por un comentario racista sobre el color de piel que iba a tener la hija por nacer de Serena Williams, casada con el empresario de internet Alexis Ohanian.