NASA en rescate de Tony Stark

Ciudad de México

Luego de que se lanzara el primer tráiler de la cinta Avengers: Endgame, muchos fans de la franquicia quedaron devastados por la situación de "Tony Stark" (Iron Man), quien se encuentra varado en el espacio y a punto de morir.

Ante este hecho, miles de usuarios pidieron a través de las redes sociales que la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) fuera en busca del vengador para salvarlo y traerlo de vuelta a la Tierra.

POR TWITTER

Hey @Marvel, we heard about Tony Stark. As we know, the first thing you should do is listen in mission control for "@Avengers, we have a problem." But if he can´t communicate, then we recommend ground teams use all resources to scan the skies for your missing man pic.twitter.com/zavXrsPljq

— NASA (@NASA) 9 de diciembre de 2018

La NASA no tardó en hacer caso al llamado de ayuda y mediante Twitter, mandó un mensaje a Marvel.

"Oye, Marvel, oímos lo de 'Tony Stark'. Como sabemos, lo primero que debes de hacer es escuchar en el control de la misión: 'Avengers, tenemos un problema'. Pero si él no puede comunicarse, entonces les recomendamos que los equipos terrestres utilicen todos los recursos para escanear los cielos de su hombre desaparecido".

Marvel Studios respondió el mensaje.

"Apreciamos cualquier tipo de ayuda que puedan proporcionar".

El tráiler de Avengers: Endgame, publicado el viernes pasado, se convirtió en uno de los más visto de la historia, registrando 289 millones de reproducciones durante sus primeras 24 horas.

LLEGA EN ABRIL

La cinta, que llegará a las salas de cine en México el 26 de abril próximo, macará el final de una era al despedir a los actores Chris Evans, Jeremy Renner, Chris Hemsworth y Robert Downey Jr. quienes dan vida a "Capitán América", "Ojo de Halón", "Thor" y "Iron Man", respectivamente.