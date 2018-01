Narran deportados calvario en cárceles. Lo peor, los separan de sus familias

Matamoros, Tam.- Incomunicación, malos tratos, poca asistencia médica y mezclados con delincuentes peligrosos en cárceles, son sólo algunos ejemplos de lo que viven los mexicanos que residían en Estados Unidos y que fueron detenidos y deportados a México, pero lo peor, cuentan, es que fueron separados de sus familias.

Un caso específico es Maximiliano Nieves, originario del estado de Michoacán y que hace 26 años cruzó la frontera de manera ilegal para trabajar en el vecino país, logrando llegar a Miami, Florida, en donde encontró trabajo y familia, pero también discriminación.

Entrevistado al momento de llegar al módulo de atención que la Casa del Migrante tiene en la Central de Autobuses, mientras esperaba viajar a su estado natal, aseguró que pudo estar en Estados Unidos por 26 años laborando en la construcción, que con el tiempo logró formar una familia, que tiene ya 3 hijos con residencia legal, mismos que junto con su esposa, se quedaron allá.

Me separaron de mi familia, cuenta, “porque tuve la mala suerte de que el 16 de diciembre me detuvieron agentes de Inmigración, no me dejaron comunicarme con mi familia para contarles lo que me había pasado y que me iba a deportar a México”.

Al continuar con su relato, dijo que no fue sino hasta el 17 de enero cuando por fin fue repatriado a su país, arriban por Matamoros.

“Me tuvieron detenido 1 mes completo y durante ese tiempo, al igual que muchos paisanos tuvimos que soportar la incomunicación, malos tratos porque la comida era poca, nunca nos dejaron hablar por teléfono ni a nuestras familias ni a los consulados, fue tan mala experiencia que ya lo que queríamos todos era que nos regresaran a México”, agregó.

Durante el tiempo en que estuvo detenido por las autoridades estadounidenses, dijo que unos días estuvo en un centro de detención para ilegales, “pero como éramos muchos, más de 90 en un espacio reducido, nos trasladaron a una cárcel común, donde estuvimos junto con delincuentes peligrosos en donde nos fue peor, no podíamos no hacer nuestras necesidades porque ni siquiera nos daban papel sanitario, sin oportunidad de bañarnos, fue difícil, por eso cuando nos trajeron a la frontera, sin saber a dónde llegaríamos, le dimos gracias a Dios cuando llegamos a Matamoros”.

Pese a haber pasado tantos años en Estados Unidos, haber logrado comprar una casa y formar su familia, Maximiliano Nieves afirma que “lo bueno es que ya estoy en México y me voy para mi tierra, en donde espero que mi familia, como me lo prometieron mi esposa y mis hijos, se vengan conmigo porque no pienso regresar para atrás, tengo un oficio para ponerme a trabajar y empezar de nuevo”.