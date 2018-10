Narra su calvario

Ciudad de México

Avril Lavigne compartió detalles de la enfermedad de Lyme, padecimiento que la mantuvo alejada de la música por dos años.

La canadiense es la portada de noviembre de la revista Billboard, y en entrevista reveló que fue durante su gira de 2014 cuando empezó a sentirse fatigada y con dolores corporales sin aparente explicación.

LA DETECTAN LOS AMIGOS

Uno de los amigos de la intérprete fue quien sospechó de la enfermedad y contactaron a Yolanda Hadid, esposa del músico David Foster, quien también sufre de ese padecimiento.

"Estuve en cama por dos jodidos años", declaró Lavigne.

"Es un insecto, una espiroqueta, por lo que tomas unos antibióticos y comienzan a matarlo", describió, "pero es inteligente, se transforma en una forma quística, por lo que hay que tomar otros antibióticos al mismo tiempo. No se diagnosticó por tanto tiempo, que ya estaba jodida".

La cantante mencionó también que hubo una noche en la que apenas era capaz de respirar y en ese momento, su madre comenzó a orar.

A PUNTO DE MORIR

"Acepté que me estaba muriendo. Y en ese momento me sentí como si estuviera bajo el agua y me estuviera ahogando, estaba tratando de tomar aire para respirar. Literalmente dije en voz baja: 'Dios, ayúdame a mantener la cabeza fuera del agua'", declaró.

Así es como surge "Head Above Water", canción que estrenó el mes pasado y que trabajó junto con Chad Kroeger, su ex novio.

"Lo positivo es que realmente he tenido tiempo de poder estar presente en lugar de ser una máquina: estudio, tour, estudio, tour. Ésta es la primera oportunidad que he tomado desde que tenía 15 años", puntualizó.