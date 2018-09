Narra ataque sexual que sufrió

Ciudad de México

La cantante británica Lily Allen ofreció detalles del abuso sexual del que fue objeto por parte de un ejecutivo de la industria musical.

Allen había hablado del tema ya en otras ocasiones, pero volvió a tocarlo en su libro de memorias titulado "My Thoughts Exactly".

Después de su divorcio de Sam Cooper, Allen conoció al ejecutivo en noviembre de 2015 y él se ofreció a ayudarla a combatir su adicción, pero en lugar de eso, la embriagó con tequila.

Lily volvió a encontrarse con él por motivos de trabajo y bebieron.

Al siguiente día, cuando despertó, él estaba tratando de tener sexo con ella en un cuarto de hotel.

SALE HUYENDO

"Me desperté a las 5 de la mañana porque podía sentir a alguien junto a mí presionando su cuerpo desnudo contra mi espalda, yo también estaba desnuda. Podía sentir a alguien tratando de poner su pene dentro de mi vagina y pegarme en el trasero como si fuera una stripper en un club".

Allen asegura que su primera reacción fue salir huyendo del lugar por lo que trató de levantarse: "Me alejé lo más rápido que pude y salté de la cama, encontré mi ropa rápidamente y salí de su cuarto para dirigirme al mío".

Al hablar del ataque, Allen no ha revelado el nombre del sujeto pero asegura que no es por falta de valor sino porque le han recomendado que no lo haga.