Napoleón Gómez Urrutia da positivo a Covid-19

Napoleón Gómez Urrutia, senador y líder minero, informó este miércoles en sus redes sociales que dio positivo a la prueba de Covid-19.

El legislador, a través de su cuenta de Twitter, detalló que presenta síntomas menores y se encuentra bien.

?? Amigos y amigas: Me hicieron la prueba de #COVID19.

Hoy me informaron que resulté POSITIVO.

Presento síntomas menores y me encuentro bien. Seguiré el protocolo sanitario de aislamiento y continuaré trabajando con el mismo empeño que si estuviera presencial.