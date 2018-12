Naomi Campbell tiene su canal en YouTube

La supermodelo Naomi Campbell estrena canal de YouTube y a partir de ahora compartirá su intimidad y sus experiencias profesionales con seguidores de todo el mundo, a quienes promete hablar sin ningún tipo de tabú. Anuncia que compartirá "todo" y quiere dirigirse sobre todo a las mujeres y, especialmente, a las mujeres africanas.

Su espacio, llamado Being Naomi, contará las confidencias de una mujer que en el vídeo de lanzamiento bromea con haberse vuelto loca al decidir abrirse a contar su vida en YouTube. Explica que unirse a esta red no ha sido una decisión fácil y admite haber tenido miedo. Sin embargo, ha aceptado que "son los tiempos en los que vivimos" y, pensando en las nuevas generaciones, se ha animado a dar el paso. "He decidido que quiero compartir más sobre mí con vosotros, para que me veáis como una persona normal. ¿Qué sentido tiene quedarme todo para mí? Quiero compartir lo que sé con mujeres de todo el mundo y, sobre todo, con mujeres y jóvenes de África".

Campbell, la primera modelo negra que consiguiera afianzarse como una de las grandes top del oficio, leyenda viva de la moda, siempre ha tenido muy presentes sus orígenes afro-jamaicanos y ha alzado su voz contra el racismo, contra las injusticias en África y en defensa de la diversidad en las pasarelas. Hace un par de años denunció en Vogue que muchos estilistas no están preparados para maquillar a mujeres negras. "Me topaba con estilistas que no tenían ninguna experiencia trabajando con modelos negras. Siempre tenía que llevar mis propios productos –mi propio maquillaje y productos para el cabello- para poder estar segura que tenía todo lo necesario para poder lucir cómo debía. Es muy decepcionante oír que todavía en estos días las modelos negras siguen sufriendo el mismo problema", dijo entonces. A ello hará referencia en su nueva faceta de youtuber.

Muy sonriente, bromeando y jugando con una claqueta de cine, la británica anuncia sus propósitos mientras se suceden imágenes de su vida. Aparece posando en sesiones de fotos, firmando libros, desfilando, participando en eventos sociales y en actos solidarios, haciendo deporte y concediendo entrevistas. Se define como supermodelo, activista y como una afortunada por haber compartido experiencias con "algunas de las personas más increíbles", como la estrella del pop Michael Jackson, el príncipe Carlos de Inglaterra, la diseñadora Donatella Versace o el premio Nobel de la Paz Nelson Mandela, una de las personas por las que más admiración ha sentido. Promete hablar de todas estas facetas en los próximos vídeos.

Garantiza que será transparente y contará su vida tal y como es, incluso haciendo referencia a los escándalos que ha protagonizado. De hecho, en el vídeo menciona las críticas que ha recibido y muestra las imágenes de su particular desfile con un vestido de alta costura plateado de Dolce&Gabbana en el último día de los servicios comunitarios a los que fue condenada en 2007 por lanzar su teléfono contra una de sus empleadas. Con fama de tener mal carácter, también ha recibido cuatro condenas por asalto y se declaró culpable en 2008 por agredir a dos policías en el aeropuerto de Heathrow.

"He sido una supermodelo, he sido activista, he sido amiga de las personas más increíbles. Me han criticado y me han premiado. Todo esto lo he hecho siendo Naomi y ha llegado el momento de compartirlo", remata la conocida como diosa de ébano, de 48 años. WWD adelanta que el próximo 13 de diciembre publicará un vídeo titulado "Mi viaje", en el que contará la historia de cómo fue descubierta, y en una próxima entrega, el 3 de enero, compartirá los detalles sobre cómo ha celebrado la fiesta de Nochevieja.