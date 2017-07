Nahuel Guzmán confía en un Tigres protagonista

El arquero auriazul mencionó que ve a un cuadro sólido que busca dar nuevamente satisfacciones a sus aficionados.



"Había mucha duda y expectativa de ver cómo iba a funcionar el equipo sin Guido y creo que el equipo respondió. Me da la sensación que si aportamos para este campeonato el mismo esfuerzo que pusimos dentro de la cancha el domingo, tenemos muchas chances de estar en los mejores de vuelta", comentó.



"Estoy convencido que si, en cuanto esfuerzo, sacrificio y compañerismo aportamos los que se vio el otro día, como la colaboración de Jürgen y Javier llegando por las bandas tanto en defensiva como ofensiva, el esfuerzo del 'chino' cumpliendo una función un poco más retrasada a lo que está habituado, e Israel volviendo a jugar 80 minutos luego de 9 meses, creo que son detalles importantes de remarcar. Así como el tridente ofensivo antes con Sosa, ahora como Enner, Gignac y 'Edu' un poco más retrasado, creo que tienen una jerarquía y un potencial ofensivo muy grande".



Guzmán mencionó que el equipo está fuerte para el arranque del certamen.



"Estamos bien. Creo que el otro día contra Chivas fue una buena prueba, conseguimos el resultado, conseguimos el campeonato y por varios momentos del partido jugar bien con un sistema al que no estábamos habituados y ha salido en gran parte del partido como lo esperábamos", señaló.



"Ahora empieza un nuevo torneo en el que se renuevan expectativas y obviamente esperamos volver a estar entre los primeros, tratando de cumplir paso a paso los objetivos y como primer objetivo está la clasificación a la Liguilla".