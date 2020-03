´Nahuel, odiado o amado´

El defensa de Rayados, Nicolás Sánchez, señaló que el portero de los Tigres Nahuel Guzmán, hace un personaje y en Monterrey es amado u odiado.

El jugador argentino brindó una entrevista desde su hogar a ESPN Sports Center, en donde habló del polémico cancerbero.

"No me peleé nunca con él, al contrario, se creó una rivalidad, no entre los dos, sino entre los clubes y él ´Patón´ hace un personaje, él hace un personaje entonces acá el que no lo ama, lo odia", dijo sonriendo Sánchez.

En la misma entrevista, Sánchez comentó que no es amigo de sus compatriotas felinos, aunque en un momento, su hijo, quien aparece a su lado y lo interrumpe, dice que sí, por lo que el Rayado tuvo que hacer una aclaración.

"No lo conozco ni a él (Nahuel) ni a Guido Pizarro (su hijo lo interrumpe y dice que sí), pero no somos amigos, papá, lo conozco de enfrentarlo en los partidos y nada más", dijo Sánchez.

"Lucas Zelarayán se fue (a la MLS) e Ismael Sosa también (a León), a ninguno tuve la posibilidad de conocerlo como compañero".