Nahuel le responde a Higuera: Tus opiniones me tienen sin cuidado

Nahuel Guzmán, portero de los Tigres de la UANL, le contestó a José Luis Higuera, quien declaró su odio sobre los felinos.

En una entrevista, el exdirectivo del Guadalajara comentó: "Incluso, Nahuel ha lastimado o ha hecho juegos sucios y se me hace muy grave".

El guardameta argentino replicó. "Respeto mucho tu trabajo. Pero para afirmar que 'he LASTIMADO [sic.] a un compañero de profesión' necesitas tener pruebas muy contundentes y confiables...".

En esa misma charla, para "Futbol Live Show", Higuera añadió que "lo que representa Tigres, y como se ha hecho, no me gusta un equipo así. Me quedo con Monterrey. Un equipo con lo que proyecta Tigres no me gusta, me caga la altanería, me cagan jugadores como Nahuel, como [Andre-Pierre] Gignac. Por descontar prefiero a Monterrey que a Tigres por esa mamonería que proyecta".

A lo que Guzmán contestó: "Todas tus otras opiniones sobre Tigres, 'Tuca' [Ricardo Ferretti], Gignac y Nahuel me tienen sin cuidado. Porque me queda absolutamente claro que te encantaría trabajar con jugadores como nosotros".

El portero se encuentra recuperándose de Covid-19, por lo que no tendrá participación este sábado frente a los Pumas. Higuera lidera el proyecto deportivo del Atlético Morelia.