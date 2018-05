Nahuel Guzmán: "Prefiero no hablar de la selección"

Rosario, Argentina.

El arquero de Tigres fue cuestionado por la prensa de su país, pero prefirió no tocar ese punto, aclarando que no era el tiempo para hablar de la selección.



"Bueno, con todo el respeto del mundo para el trabajo de ustedes, entiendo que han llegado acá, entiendo que la pregunta era necesaria, pero en este momento en particular prefiero no hablar de la selección, seguramente en estos días ya podemos hablar más tranquilos", comentó.



El portero también fue interrogado sobre si fue una injusticia dejarlo fuera de la lista, después de estar la mayoría de la eliminatoria con la Albiceleste.



"Eso se los dejo a ustedes, va a ser una semana linda para el trabajo de ustedes, que están todo el tiempo hablando de ese tipo de cosas, hoy yo prefiero no hablar de la selección, espero también que me entiendan a mí", dijo "El Patón".



Guzmán donó una biblioteca a su primera escuela en Rosario Central, y ahí fue captado por la prensa.



Además comentó que hacer ese tipo de acciones es una caricia para el alma, en lo deportivo, futbolístico y en las situaciones que vive Argentina en general.