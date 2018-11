Nahuel Guzmán destaca el trabajo de Maradona

Monterrey, México.

A la pregunta sobre qué le parecía lo que estaba haciendo el "Pelusa" con el cuadro sinaloense, Guzmán dijo que fue notable haberlo tomado muy abajo de la tabla y ya tenerlo a un paso de la Final.



"Fue meritorio haber encontrado un equipo así, en última posición, y llevarlo hasta donde hoy está es meritorio, no puedo hablar de las formas porque no estoy en el día a día, pero es meritorio llevarlo a Liguilla y haber pasado a la siguiente fase", expresó Guzmán.



Hoy los Dorados están en Semifinales y buscarán la Final ante los Bravos de Juárez.



Sobre la llegada de Gerardo Martino, quien fuera entrenador de Guzmán, al banquillo de la Selección Mexicana, el arquero felino prefirió no opinar hasta que se haga oficial por la Federación Mexicana de Futbol.