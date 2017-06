Nadie quiere donar sangre. Por temor o por apatía

Reynosa, Tam.- Es una realidad que en México la cultura de la donación de sangre aún tiene mucho trabajo pendiente para inculcar esta actividad en la población. Reynosa no es la excepción.

“A menos que haya una ganancia económica por ello es la forma en que la gente al menos, considera la posibilidad de donar sangre, de otra forma, como obra social es muy raro, a menos que sea un familiar”, reconoce María de la Luz Mendízabal Román, especialista en hematología y directora del Banco de Sangre del Noreste.

Para incentivar a la ciudadanía a que soporten esta causa y las campañas de donación explica 10 mitos y realidades sobre la donación de sangre.

MITOS

1. Donar sangre adelgaza o engorda

MITO. Donar sangre no altera el peso corporal. Quien participa dona alrededor de 450 ml de sangre, una cantidad que no provoca ningún tipo de cambio en el cuerpo humano.

2. Donar sangre debilita

MITO. El organismo se encarga de reponer la sangre y al día siguiente el volumen vuelve al nivel normal. Si bien después de donar se recomienda evitar cargar peso y practicar ejercicios físicos, después de 12 horas se pueden realizar estas actividades con normalidad.

3. Puedo contraer enfermedades al donar sangre

MITO. Donar sangre es totalmente seguro y no se corre ningún riesgo porque todo el material utilizado es descartable.

4. Es necesario estar en ayuno para donar

MITO. El donador debe estar bien alimentado y descansado, sin embargo, se recomienda evitar alimentos ricos en grasas en las cuatro horas previas a la colecta de sangre.

5. Si tengo tatuajes o piercings no puedo ser donante

MITO. Las personas con piercings o tatuajes pueden donar sangre un año después de realizarse estos procedimientos.

6. Se pierde mucho tiempo donando sangre

MITO. Donar sangre es un gesto sencillo y rápido. Sólo hay que llenar un sencillo cuestionario que sirve para proteger tanto tu salud como la del receptor. Tras una entrevista con un Tecnólogo Médico, se pasa a la extracción que dura aproximadamente 10 minutos.

VERDADES

1. No se debe fumar antes de donar

VERDAD. Los fumadores deben alejarse del cigarrillo seis horas antes de donar y dos horas después de colectada la sangre.

2. Las embarazadas no pueden ser donantes

VERDAD. Las mujeres en embarazo, en período de lactancia o durante los seis meses siguientes de dar a luz no pueden donar sangre. La madres pierden muchos nutrientes amamantado al bebé y deben cuidarse.

3. Las mujeres con menstruación pueden donar

VERDAD. La menstruación no es impedimento para donación.

4. La gripe impide donar

VERDAD. Lo ideal es que la persona con gripe espere para donar sangre siete días después de curarse.

REQUISITOS PARA DONAR

>Edad: Entre los 18 y 55 años (con autorización médica podría ser hasta 65 años)

>Peso mínimo: 50 kilos

> Gozar de buena salud: No estar resfriado, con dolor de garganta, ni bajo tratamiento médico. No tener enfermedades infecciosas como VIH, hepatitis B, hepatitis C, sífilis, TBC, brucelosis. No tener males crónicos: cardíacos, infarto, pulmonares, asma bronquial, HTA no controlada

> Responder al cuestionario médico y someterse a un chequeo médico general: signos vitales y hemoglobina

> Frecuencia de donación: Las mujeres pueden donar sangre cada 3 meses y los varones cada 4 meses

MUY POCOS VOLUNTARIOS



Por Rubén Hernández Olmeda

De acuerdo con un estudio realizado por la Organización Mundial de la Salud, el número de donaciones de sangre realizadas cada año en el mundo asciende a 112,5 millones, pero aún así es importante que se promueva la cultura de la donación altruista.

En Reynosa, celebran con una campaña de donación voluntaria la memorable fecha y así entre seis y nueve trabajadores de una fábrica local están acudiendo en forma diaria a donar su sangre como forma de salvar vidas de sus semejantes. Con una unidad de 435 ml es posible salvar la vida no de una gente, sino de hasta tres.

HEMOCOMPONENTES DE UNA UNIDAD DE SANGRE

>Cada uno puede ayudar a determinados pacientes

>Plasma: Para personas con problemas de coagulación o cirrosis

> Glóbulos rojos: Para pacientes con anemia, leucemia y cáncer

>Crioprecipitado: Concentrado de plasma a favor de pacientes homofílicos

>Plaquetas: Para pacientes con leucemia, que afecta a la médula ósea. Justo ahí se produce la sangre