Nadie se equivoque, no se dejará de pagar el 16 por ciento de IVA: Javier Corral

Cd. de México.- Javier Corral, Gobernador de Chihuahua, se sumó a las críticas de la reducción del IVA en la frontera norte decretada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, pues afirmó que se beneficiará más a intermediarios que a consumidores.

"No me explico por qué se está difundiendo por varios medios que habrá una reducción de la tasa del IVA en la frontera; al final no se cumplió el compromiso. El decreto dice otra cosa: se trata de un crédito fiscal que beneficiará más a los intermediarios que a los consumidores", escribió Corral en su cuenta de Twitter.

Previamente, en este día, el dirigente del PAN -Marko Cortés- también había advertido un engaño de López Obrador con la firma de dicho decreto.

Cortés acusó que éste defrauda la confianza de la ciudadanía, ya que en realidad los consumidores seguirán pagando lo mismo de IVA.

"Que nadie se equivoque. Ningún ciudadano común dejará de pagar el 16 por ciento de IVA en la frontera. Los únicos beneficiarios serán los intermediarios de la cadena productiva que puedan acreditar el 50 por ciento de su IVA resultante, pero el consumidor final, que son todos los ciudadanos, no van a ver ningún beneficio", explicó.

Ayer, el Presidente firmó en Nuevo León el decreto con el que prometió reducir en 50 por ciento el IVA en la frontera norte, el ISR bajarlo a 20 por ciento y homologar los precios de los energéticos.