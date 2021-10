"Nadie sabe lo que yo sufrí", dice Angélica Rivera sobre su matrimonio con EPN

"Ella me lo dijo a mí: ´Yo sí me enamoré de Enrique y nadie sabe lo que yo sufrí´. Y lo que sigue sufriendo, me imagino, porque es un dolor que todavía tiene. Nadie estuvo en esas cuatro paredes", dijo.

Luego, reiteró: "Ella me lo dijo claramente, ´Yo me enamoré mucho, él es el hombre de mi vida".

La actriz añadió que "es muy difícil estar criticando, cuestionando, juzgando si no estuviste cerca", en referencia a lo que vivió la intérprete de telenovela "La Gaviota", quien en 2010 contrajo matrimonio con el entonces gobernador del Estado de México y luego se convirtió en primera dama, cuando éste ganó las elecciones presidenciales del 2012.

La declaración toma relevancia luego de que el pasado fin de semana, el expresidente Enrique Peña Nieto fue captado junto con su novia, la modelo Tania Ruiz, al salir del exclusivo Hotel de La Ville, en Roma, Italia.

La mujer que lo identificó y grabó le gritó "¡ratero!" en plena calle, lo que obligó al exfuncionario a esconderse al interior del inmueble por unos segundos y luego irse en un taxi.

"¡Ratero! Para ser presidente, qué poco un taxi. En un taxi, cada quién tiene lo que merece, van a ir a la cárcel, va a pagar todo!", dice la mujer mientras graba cuando el auto se retira con ambos pasajeros.

El 9 de noviembre de 2014, el equipo periodístico de Aristegui Noticias publicó la investigación especial "La Casa Blanca", en el que reveló el conflicto de intereses en el que estuvo envuelto Enrique Peña Nieto en la compra de una mansión en calle Sierra Gorda de la exclusiva zona de las Lomas de Chapultepec, con un valor de 7 millones de dólares, que habría hecho a nombre de su esposa Angélica Rivera, al Grupo Higa, el principal contratista de obra pública durante su administración en el Estado de México.

El 18 de noviembre de ese mes, Rivera ofreció un polémico un mensaje televisivo en el que trató de justificar que esa compra la hizo con el dinero que ganó en sus 25 años de carrera artística en Televisa.

En mayo de 2019 se hizo público y oficial el divorcio de la pareja, aunque quedó en el aire la versión de si éste fue solo un acuerdo político y empresarial. En adelante, Peña Nieto ha sido visto en varias ocasiones y viajes en compañía de su novia Tania Ruiz; mientras que se sabe que Rivero vive en Estados Unidos con sus hijas.