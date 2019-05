´Nadie´ mató a Aideé Mendoza

Un instituto en Iztapalapa, al este de la capital mexicana. Un aula. Diez alumnos. Un profesor. Una puerta abierta. Un sonido tenue, "como el descorche de una sidra", dicen los testigos. Una alumna en el suelo. Agoniza. Se desangra por una herida en el abdomen, donde tiene alojada una bala. Calibre 9 milímetros. Nadie vio nada; nadie escuchó nada.

Poco después, Aideé Mendoza, de 18 años, muere de camino al hospital. Ha sido asesinada. La información oficial sobre el asesinato de una joven dentro de un centro de bachiller público de la Ciudad de México —el Colegio de Ciencias y Humanidades Oriente (CCH)—se reduce, cinco días después, a un párrafo.

¿Quién la mató? La pregunta, en uno de los países más violentos de la región y con índices de impunidad que superan el 90%, resulta precipitada. Hay cuestiones más básicas sobre este misterioso crimen que aún no han sido resueltas. Las autoridades no han ofrecido una rueda de prensa, al menos hasta el mediodía de este viernes, para explicar qué ocurrió o cómo avanza la investigación, solo unas declaraciones rápidas, que en la jerga periodística local llaman chacaleo —unas preguntas a una autoridad fuera de un acto—, de la fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy. Y numerosas filtraciones contradictorias a la prensa que han empañado, más si cabe, la investigación de un homicidio ya de por sí complicada. Ninguna autoridad ha podido responder no solo quién la mató o por qué, sino de dónde salió esa bala, desde dónde se disparó. Y a partir de ahí, iniciar la búsqueda del culpable.

Las tasas de impunidad en la Ciudad de México superan el 76,5%: de poco más de 6.000 casos entre 2010 y 2016, solo 1.471 ha recibido una sentencia, según un cruce de datos realizado por Animal Político, con información de Gobernación y el Instituto Nacional de Estadística. Y, pese a que son elevados, no se trata de los niveles más altos del país, donde menos de uno de cada 10 homicidios se resuelve. Muchos vecinos se preguntan si el crimen de Aideé no se aclara, ¿qué puede esperar entonces una familia de Guerrero, de Tamaulipas, de Michoacán?

Si en la Ciudad de México, cinco días después, no se puede dar respuesta a las preguntas más elementales de un crimen como este, qué capacidad tienen las Fiscalías de otros Estados que acumulan miles de carpetas de investigación sin avance —en el caso de Guerrero, un policía cuenta con más de 900 casos pendientes, según el mismo informe—.