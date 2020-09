Nadie aguanta las 24 horas en una tienda de campaña

"Miren, no sean estúpidos. ¡Nadie aguanta 24 horas adentro de una tienda de campaña!", alegó Gilberto Lozano, vocero del Frente Nacional Anti AMLO (Frena), después de instalar su plantón en el zócalo capitalino junto a unos cien simpatizantes y tras ser cuestionado sobre el motivo por el cual estaban vacías.

"Tienes que salir a miar (sic). Tienes que salir al baño. Tienes que atender tus necesidades", comentó como pretexto para no pernoctar en el plantón instalado por los opositores del presidente Andrés Manuel López Obrador, el cual anunció que permanecerá hasta el 30 de noviembre, día que cree que renunciará el mandatario tabasqueño.

"Eso de que un cuate, ay, está sola la tienda de campaña. A ver, mete a tu mamá, cabrón, 24 horas. ¡Es gente estúpida!", afirmó.

Esto, después del video difundido por @CamMttz, donde carga las casas de campaña vacías, y el cual compartió con el mensaje: "Fui a visitar el campamento de #FRENAAA y adivinen qué... Así es. TODAS LAS CASAS DE CAMPAÑA ESTABAN VACÍAS. Pura simulación".

Al respecto, Lozano gritó: "El nivel de IQ es muy pequeño. Y lo vimos con la señora diciendo: ´ya se acabaron los granaderos´", en referencia al anunció que hizo la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, el 5 de noviembre de 2018, cuando tomó protesta en el cargo.

Y siguió: "¡Ah cabrón, si yo conté 5 mil 300! Esa señora no terminó ni primaria. No entiendo cómo no ha renunciado. ¡No lo entiendo! ¡De veras! Por mis amigos de la Ciudad de México, me da pena que es la peor mandataria de todos los estados del país. ¡La peor!".

¿QUÉ MÁS?

Luego, gritó, frente a los representantes de los medios de comunicación: "¿Qué más?", a lo que un reportero le cuestionó su proceder porque al parecer no renunciará el presidente y respondió: "Así decía Otto Pérez –expresidente de Guatemala–, Mubarak –expresidente de Egipto–, así decía Evo Morales –expresidente de Bolivia–, así decía la Unión Soviética, así decían todos. ¡No se van hasta que se van!", expresó con su particular estilo de hablar.

De nueva cuenta, gritó: "¿Qué más?", mientras encendía un cigarro y los reporteros daban por terminada la entrevista, que duró 1:06 minutos.

Al principio de la misma, cuando fue cuestionado por no pasar la noche en el plantón, Lozano le reviró a alguien: "Le invito a dormir conmigo hoy en la noche, dígale" y se carcajeó.

El video fue difundido por @DRicardoGR, quien comentó: "Si el objetivo de este idiota es que siga votando a Morena por el tiempo que sea necesario para mantenerlo en los márgenes, lo está logrando". @yosoypameladv le respondió: "Ugh qué persona tan nefasta" y @patrix_mx añadió: "Este sujeto no comunica, aturde, contagia su propia ansiedad y es basura para la discusión pública. Y lo que me aterra es la gente que se deja manipular por este señor".

Esta no es la primera vez que Lozano critica a Sheinbaum. Después de iniciar el plantón, el 19 de septiembre, el cual no llegó directamente al zócalo, y se quedó en Avenida Juárez, con casas de campaña vacías, el señor alegó: "Vamos a dar oportunidad de que le hablen a la señora soviética Sheinbaum y le digan que estamos aquí en son de paz, que le hablen al señor López (como se dirige al presidente), que deja evidencia clara de su dictadura, porque esto es pacífico".