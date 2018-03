Nadal vuelve a la Copa Davis

España recuperará a su mejor activo para la eliminatoria de cuartos de la Copa Davis que se disputará del 6 al 8 de abril en la plaza de toros de Valencia. El número uno del mundo, Rafael Nadal, forma parte de la lista que anunció este martes el capitán Sergi Bruguera en la sede madrileña del Consejo Superior de Deportes (CSD), en la que también figuran Roberto Bautista, Pablo Carreño, Feliciano López y David Ferrer. El seleccionador, pues, contará con un equipo de primer nivel para el pulso contra Alemania, del que se cae Albert Ramos, artífice del punto definitivo en la serie previa frente a Gran Bretaña.

La participación de Nadal estaba en al aire, dado que el mallorquín ha ido apurando los plazos en la recuperación de su lesión en el psoas ilíaco. El balear se dañó ese músculo el pasado 23 de enero, durante el Open de Australia, y volvió a resentirse el 27 de febrero, justo antes de competir en el torneo de Acapulco. Sufrió otro pinchazo y decidió renunciar al evento mexicano, así como a las citas sobre cemento en Indian Wells y Miami. Su objetivo, contó, era llegar en condiciones óptimas al Masters 1000 de Montecarlo, que arranca a mediados de abril, justo después del compromiso de la Davis.

La evolución de Nadal ha sido progresiva en estas últimas semanas. Después de un periodo de reposo, el de Manacor fue llevando a cabo un trabajo específico de readaptación, siempre sincronizado con las indicaciones que le ha dado el doctor Ángel Ruiz Cotorro. Recientemente se le pudo ver nadando, con el objetivo de fortalecer la musculatura y no perder tono, y la semana pasada comenzó a practicar en la pista, pero sin forzar. Ahora, considera que la Davis es el punto de partida idóneo para incrementar el ritmo de entrenamiento y volver a la competición, aunque su papel en la eliminatoria dependerá de las sensaciones que tenga con las primeras prácticas en Valencia. Su participación, por tanto, no está garantizada. Primero, probar; después, decidir.

"No puedo confirmar quien va a jugar, porque hasta el último día no haré el equipo, pero todos los puntos son importantes hasta que acabe la eliminatoria", manifestó Bruguera al ser preguntado sobre la posibilidad de que Nadal intervenga o no. "He hablado con él para seguir su evolución y cada vez está mejor. Me ha transmitido que está saliendo bien de la recuperación y entrenando bien. Queda una semana y media para la serie, así que cada vez estará mejor", amplió el preparador.

La última vez que Nadal defendió al equipo español en la Copa Davis fue en la serie de 2016 contra India, en Nueva Delhi. Desde entonces, por una u otra razón, el ganador de 16 grandes (31 años) no ha asistido a una competición en la que España aspira a su sexta Ensaladera. Se perdió sucesivamente los compromisos frente a Rumanía, Croacia, Serbia y Gran Bretaña, pero entiende que es el momento de regresar. Posteriormente abordará la gira de tierra, que arranca en Montecarlo y le guiará después hacia Barcelona, Madrid, Roma y Roland Garros. En total, defiende 4.680 puntos en la arcilla.

Además de la aportación del número uno, Bruguera dispondrá para el duelo contra Alemania con un equipo de plenas garantías. Al margen de Nadal, el capitán contará en su segunda cita al frente del equipo con las dos mejores raquetas, Bautista (15 del mundo) y Carreño (19), así como con dos de los jugadores más experimentados, Feliciano (32) y Ferrer (35). El toledano volverá a ser el estandarte en el dobles.