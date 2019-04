Nadal doma a Struff y alcanza semis en Barcelona

Barcelona, España.

El español Rafael Nadal se clasificó para las Semifinales del Trofeo de Barcelona al derrotar al alemán Jan-Lennard Struff por 7-5 y 7-5.



Nadal aseguró que está jugando un torneo "de menos a más".



"Me voy contento, porque he conseguido una victoria contra un rival que venía jugando bien. Contento por la energía positiva, por la actitud y por conseguir una victoria más, que siempre da confianza", declaró en rueda de prensa.



Nadal estuvo una hora y 42 minutos en pista, pero a la finalización del partido decidió irse a entrenarse la derecha con Francis Roig y Carlos Moyà diez minutos más.



"No tiene ninguna importancia. Fue un partido de tensión y de muy poco ritmo y simplemente quise entrenar un poco más para soltar. Son sensaciones personales", indicó.



En semifinales le espera el ganador del duelo que librarán el austríaco Dominc Thiem, quinta raqueta mundial y tercer cabeza de serie del torneo, y el argentino Guido Pella.