Nadal deja el Masters de París

París, Francia

El español Rafael Nadal se retiró del torneo Masters 1000 de París cuando iniciaría actividades en el juego contra su compatriota Fernando Verdasco, por lo que el serbio Novak Djokovic subirá al primer sitio de la clasificación mundial de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP).

Antes de iniciar su encuentro con Verdasco, Nadal se retiró del torneo por una lesión abdominal que podría agravarse si intentaba jugar, según le dijo su médico.

"Lo disfruté, me sentí en términos de tenis mejor que hace una semana. Pero en los últimos días empecé a sentir un poco de dolor abdominal, especialmente cuando estaba sirviendo. Lo consulté con el médico y me recomendó no jugar, porque si continuaba, el abdomen podría romperse y podría convertirse en algo importante. Y realmente no quiero eso", aclaró.

El español, que no jugaba desde que se retiró por una lesión en la rodilla en las semifinales del Abierto de Estados Unidos, había estado en la cumbre del ranking mundial desde el 25 de junio; ahora le cederá su lugar a Djokovic.