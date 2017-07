Nada inquieta a Alfonso Sosa

Ciudad de México

Necaxa sólo tiene en la mira al América y no se inquieta porque una victoria pueda acercarlo ya a la salvación matemática del descenso.

El técnico de los Rayos, Alfonso Sosa, dejó en claro que tampoco le preocupa una probable salida del equipo por los resultados del actual torneo, porque en el proyecto se está a punto de cumplir con lo que se estableció.

El conjunto eléctrico necesita 5 puntos para ya librarse del descenso o ganar a las Águilas y esperar que Veracruz no gane su partido.

“Cuando los resultados no son positivos se analiza, y así está muy claro con la directiva, se analizan motivos, situaciones específicas muy concretas y lo hemos platicado. Han pasado muchas cosas que la gente no las sabe y en lo interno lo platicamos”, declaró Sosa.

“Si me tengo que ir, como cualquier entrenador vives de los resultados y no nos podemos hacer tontos en ese sentido, pero con un proyecto serio como es éste, cuando se valoran muchas cosas, no sólo de domingo a domingo, el proyecto se va consolidando y vamos dando tiempo. Por ese lado no me preocupa, el día que me tenga que ir me voy sin ningún problema”.

El estratega mencionó que respecto al descenso no es posible confiarse pese a estar tan cerca de la salvación matemática.

(Reforma)