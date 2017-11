Nada cambiaría…de su vida

Guadalajara, Jalisco

A un cuarto de siglo de carrera artística, Alejandro Fernández no se arrepiente de nada, es más, volvería a pasar por los mismos sucesos sin excepción. Todos. Los buenos y los malos.

Si bien su trayectoria se ha visto enmarcada por éxitos en la industria musical, también es cierto que los escándalos sobre parrandas, sus accidentes esquiando y abordo de su camioneta, así como el incidente de la mordida de su perro, incluso, su preferencia sexual, han rondado su vida, sin embargo, el hijo de Chente afirma, seguiría los mismos pasos.

UNA MONTAÑA RUSA

“Estos 25 años han sido como una montaña rusa impresionante desde el comienzo de mi carrera. Hemos pasado por todo, malos y buenos momentos, pero han sido mucho más buenos momentos y muchas historias divertidas”.

¿Qué le aconsejarías al Alejandro de hace 25 años?: “Que hiciera lo mismo (risas). Que siguiera los mismos pasos, las mismas huellas que dejé yo porque se va a divertir demasiado y le va a ir muy bien, no le va ir nada mal”, aseveró.

Fernández también reparó en varias experiencias que han marcado su trayectoria y vida personal desde antes de que pudiera decidir seguir los pasos musicales de su padre.

“Un acontecimiento que marcó mi vida fue cuando yo todavía no sabía siquiera que me iba a dedicar a esto pero me marcó muchísimo en el sentido de que sufrí pánico escénico, aunque ahora puedo decir que es algo que recuerdo con mucho cariño, fue una presentación de mi papá en el programa de don (Raúl) Velasco, donde mi papá me subió a cantar y a mí se me olvidó la letra”, compartió refiriéndose a un musical que realizó El Charro de Huentitán en el programa Siempre en Domingo, en 1976.

En ese show, don Vicente presentó a su hijo para que cantara “Alejandra”.

MUCHO QUE CONTAR

Pero también son muchas otras las experiencias que atesora desde que comenzó su carrera de manera profesional, en 1992.

Entre ellas las veces que a trabajado al lado de personalidades del mundo de la música como Juan Gabriel, Christina Aguilera, Chayane, Marc Anthony, Gian Marco, Joan Sebastian, con quien dijo, después de que le produjera y escribiera la mayoría de los temas del disco Dos Mundos (2009), afianzó su amistad.

Así como con Gloria Estefan, Miguel Bosé, Rod Stewart, Plácido Domingo y Beyoncé, de quien confesó, tenía la idea de que la cantante y actriz estadounidense era de carácter especial.

“Todos los artistas con lo que he tenido la oportunidad de trabajar han sido espectaculares.