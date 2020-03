Nada sencillo su éxito

Abogada, escritora, empresaria, conferencista y profesora son algunas facetas de Maryfer Centeno, quien se ha hecho famosa por hablar sobre grafología, profesión que le apasiona. Y si bien es una mujer exitosa, asegura que las cosas no han sido tan sencillas.

"Yo realmente salí de la nada, nadie tenía una expectativa sobre mí. Era la fea, la que no es muy inteligente, hija de divorciados, súper buleada, una niña rara; mi abuelita decía que nunca me iba a casar y era la pobre de la familia".

Maryfer comenta que romper con todos esos esquemas y barreras mentales que estos comentarios generaron en ella no fue tarea fácil, porque la fueron definiendo.

ERA DIFERENTE

"Pero llega un momento en que dices: no soy lo que dijeron que era, soy totalmente diferente, yo sí puedo y no tengo por qué quedarme parada en este lugar, yo sí me puedo accionar y eso sólo se logra con autoconocerse, de saber quién eres para saber a dónde vas y qué quieres ser", dice la también conductora.

Las cosas se dificultaron más cuando se volvió figura pública, por sus apariciones en programas como "Hoy", y empezó a lidiar con comentarios de la gente que la juzgaba.

"Hasta no querer tener hijos es un tema, a mí todos los días me preguntas en Instagram o Twitter por qué no tengo hijos; incluso han sacado en revistas que soy estéril y mi mamá me habló para preguntarme si es verdad, pero no es cierto".