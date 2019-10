Nada que ver: Miguel Layún

Miguel Layún descartó que el no haber sido llamado al Tri en la última convocatoria, al igual que otros elementos, haya sido por haber acudido a un "brunch" en Nueva York.

"No, en lo más mínimo. Estoy tranquilo por ese lado, creo que los chicos que están hoy en Selección es gente que ha trabajado muy duro, que ha mostrado un gran nivel a lo largo del torneo y que se han ganado una oportunidad por estar ahí", dijo Layún.

"Habemos muchas ausencias que no tiene nada que ver con la gente que estuvimos ese día en lo que se ha hablado mucho en Nueva York".

El defensa de los Rayados recalcó que él no infringió ningún reglamento.

"Me da la sensación por lo poco que lo conozco, que el "Tata" (Gerardo Martino) es una persona que apela muchísimo, que se fija mucho en el tema deportivo, además de que no se infringió el reglamento, al menos de mi parte no hubo ninguna falta a él", explicó Layún.

El jugador de Rayados coincidió en gran medida con algunas de las declaraciones de Carlos Salcedo, de Tigres, quien dijo que regularmente en temas de Selección se busca "ver sangre".