Nada mueve a Lillini de Pumas

Ciudad de México.

El contrato que firmó Andrés Lillini para permanecer dos años más al frente de los Pumas tiene una cláusula muy particular, pues en ella estipuló que no podrá irse a otra institución.

Así como le puso el pecho a las balas, previo a arrancar el torneo, y tomó el mando del equipo de manera interina, sin fijarse en sueldo, posición o cómo le iba a cambiar la vida, hoy está feliz por seguir en un club que lo ha hecho sentir valioso y apreciado.

"No pienso en irme a otro lado, en mi contrato puse que no me voy a ir otro equipo del futbol mexicano, no soy un oportunista ni me va a mover mucho más dinero, no quise, no pienso irme, ni que por ser finalista me voy a cotizar, tengo mucho que aprender, no sé si encontraría otra institución como esta en otro lado", reveló.

- ¿Si le pone Cruz Azul un buen contrato por delante, lo firmaría?

"No, tengo un contrato firmado, ni Cruz Azul ni nadie, sería muy irrespetuoso de mi parte. Me gusta ser agradecido".

Lillini, quien a lo largo de 19 años se ha dedicado a formar jugadores, comentó que sabe donde está sentado, en un lugar donde los resultados mandan y el torneo entrante van a empezar de cero.

"Me dejaron claro que este es un proyecto a largo plazo. Ojalá tenga la capacidad para comandar este grupo dos años y seguir", subrayó.

El estratega admitió que si no fuera por los jugadores, no estaría viviendo este momento, pues ellos creyeron en su idea y nunca le dieron la espalda.

"En esto de liderar soy la última pieza, ellos me han ayudado mucho, si ellos me hubieran dado la espalda no habría llegado a donde estoy", agregó.