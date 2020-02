Nada más importante que los niños: maestra

Nos hemos encontrado con padres de familia que llegan una hora tarde por sus hijos y nos dicen, perdón estaba en el banco, fui a un mandado, lo cual nos parece absurdo, ellos deben hacer conciencia”. Gloria, maestra local

Aún sin recibir instrucciones de autoridades educativas, los maestros de preescolares y primarias de Reynosa han optado por quedarse más de una hora extra sin paga, para asegurarse que los estudiantes son recogidos por sus padres o tutores.

En la zona centro, Aquiles Serdán, La Escondida y otros puntos, los docentes no se retiran hasta que el último menor se retira con una figura designada.

De acuerdo con Gloria, una maestra local que optó por no revelar su lugar de trabajo, esto se implementa desde el pasado lunes, cuando a través de redes sociales se viralizó el caso de Fátima, una menor de apenas 7 años de Ciudad de México que fue violada y asesinada tras haber culminado un día de clases. “Hemos decidido quedarnos aquí por voluntad, por amor a nuestro oficio, a nuestros niños, que aunque no sean hijos, tenemos la responsabilidad de que lleguen bien, no queremos que sean víctimas de algún delito, deben estar en casa, jugando y haciendo tarea“.

De acuerdo a las versiones oficiales, Fatima fue recogida por una persona que ni su familiar o tutor, su cuerpo fue encontrado en un terreno baldío.

REVISARÁN

CONDICIONES

El Centro Regional de Desarrollo Educativo (Crede) de esta localidad no ha expresado alguna postura al respecto, tampoco el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) que en días pasados se comprometió a revisar las condiciones de trabajo de los docentes para darles un aumento salarial a partir de mayo.

En Reynosa existen más de 800 aulas en educación básica. “Nos hemos encontrado con padres de familia que llegan una hora tarde por sus hijos y nos dicen, perdón estaba en el banco, fui a un mandado, lo cual nos parece absurdo, nada es más importante que los niños, ellos deben hacer conciencia”, expuso Gloria.