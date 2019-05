Nada especial enfrentar a Tigres: Edwin Cardona

Monterrey, N.L.

El mediocampista de los Tuzos Edwin Cardona está listo para enfrentar a los Tigres en Cuartos de Final.

El colombiano consideró que, pese a su pasado rayado, el juego contra los felinos no es más especial que otros.

"En la Liguilla todos los partidos son especiales, no sólo contra los equipos de Monterrey; enfrento a todos los rivales con la misma seriedad dando lo mejor de mí para el equipo", comentó.

El Pachuca recibirá mañana a los Tigres en el Estadio Hidalgo en el juego de ida, pero Cardona empezó a palpitar lo que será la vuelta el sábado próximo en el Universitario, donde fue abucheado en su anterior visita.

"En lo personal no me hace mal ni me hace menos, yo respeto la críticas o los insultos porque como jugador estás expuesto a eso", dijo.

"Estoy tranquilo, no lo veo como revancha, veo que nosotros queremos cumplir el sueño de llegar a la Final y levantar el título con Pachuca. Tigres es un rival difícil y si me toca ir allá iremos con la misma responsabilidad y la misma seriedad".