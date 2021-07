Nada dobla a Rommel Pacheco

El clavadista, a sus casi 35 años, se clasificó en la prueba de trampolín 3 metros individual y peleará por su primera medalla olímpica en sus cuartos Juegos.

El camino hacia la justa nipona estuvo lleno de obstáculos. Un año antes de la pandemia no fue considerado en la lista de seleccionados para los Juegos Panamericanos Lima 2019, donde era embajador del evento continental, un duro golpe en su carrera deportiva que cortó una racha cuatro campeonatos continentales consecutivos.

“La decisión de no haber ido a los Panamericanos fue un golpe fuerte, desde 2003 hacia acá he asistido a todos, siempre he estado en las medallas y en el podio, tenía que trabajar con lo que tenía en las manos y no desanimarme”, contó el triple medallista mundial que también logró la plaza olímpica para el País en trampolín individual.

No pudo refrendar sus títulos en Lima 2019, dentro de las pruebas de trampolín 3 metros sincronizados y 3 metros individual que conquistó en Toronto 2015.

Desde entonces ha planeado poco a poco su retiro. Ha compaginado su carrera deportiva con el espectáculo y la política, recientemente ganó la elección a diputado federal por el tercer distrito con el Partido Acción Nacional.

“El Exatlón lo que me aportó fue que... por más fea que estuviera la situación, así me quedara sin comer o en el piso, seguía compitiendo... y digo, esto no es nada. En Mira Quién Baila, el ritmo es importante en el trampolín. Entonces, estar en las clases de baile me sirve para tener más ritmo, y es una competencia más”, comentó el medallista mundial.

Sus inicios se remontan a los 7 años de edad cuando conoció al medallista olímpico de Sidney 2000, Fernando Platas, en 1993, en su natal Mérida, Yucatán.

Antes tiraba desde la plataforma 10 metros y no haber participado en esta prueba en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 le costó al clavadista cambiarse al trampolín, modalidad que significó un regreso y ascenso en su carrera deportiva.

Desde los 3 metros ha brillado en Copas del Mundo, Series Mundiales, en Juegos Centroamericanos y del Caribe, Panamericanos y Mundiales.

La pandemia puso una larga pausa en sus entrenamientos y después de más de 25 años de carrera deportiva, ésta todavía no tiene punto final.