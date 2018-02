Nada detiene a los Búfalos

>La selección de futbol rápido Búfalos UAT-UAMRA no conoce la palabra “impedimento” ya que las bajas temperaturas que se han registrado en los últimos días no ha sido factor para que no lleven a cabo sus entrenamientos de cara al Estatal Condde.

Los universitarios no han flaqueado en sus practicas porque la siguiente semana viajan a Ciudad Victoria para enfrentarse a los campeones de la Zona Centro y Sur para conseguir la clasificación a la etapa Pre-Nacional Condde.