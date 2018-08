Nada qué demostrar

Ciudad de México

El regreso de la tijuanense Jackie Nava al boxeo profesional es todo un reto para ella misma, ya que tratará de demostrarse que puede competir al máximo nivel y, si se concreta la pelea con Mariana "Barby" Juárez, que es capaz de vencerla y destronarla.

Nava dejó en claro que a la única que tiene algo que demostrarle en su regreso al pugilismo de paga, es a ella misma.

"A mí, es demostrarme que puedo, es un reto personal, que puedo estar arriba del ring de nuevo y hacer un buen trabajo, eso más que nada", dijo la pugilista, quien se medirá con la venezolana Alys Sánchez en la Arena Ciudad de México.

Con 38 años y más de 18 meses desde su última pelea, la "Princesa azteca" recordó que desde hace cinco años o más le han dicho que se retire, pero dejó en claro que ha dado grandes batallas en su última etapa como pugilista y está lista para demostrarlo.

"Hay gente que me ha dicho, incluso desde los 33 años, que me retire, pero me he sentido bien, he dado buenas peleas. Con Alicia Ashley dimos una muy buena, ha valido la pena el esfuerzo, el sacrifico, es un reto personal, quiero estar arriba del ring de nuevo", indicó.

Y aunque está plenamente concentrada en la pelea con Alys Sánchez, en la que estará en juego el título Internacional del CMB, sabe que el posible pleito con Mariana Juárez y buscar el título absoluto de las 118 libras sería lo próximo.

"El sábado hay título gallo de por medio (Internacional), el mundial es el que busco, lo podemos hacer, me siento fuerte y es la meta a mediano plazo, pero hay que dar el primer paso para poder dar el segundo, vamos por éste y es mi compromiso el sábado", acotó.