La naciente camada de peleadores de Team Warrior ha comenzado hacer de las suyas tras adueñarse del podium en las distintas competencias que han participado.

Los pequeños guerreros Sergio Leal, David Díaz, Leonardo Cortes, Rogelio Pulido, Diego Marín y Antonio Marroquín se han dado a respetar al convertirse en un equipo a temer por efectuar efectivamente cada una de las técnicas de jiu-jitsu y muay thai en sus respectivos combates.

Recientemente dejaron una grata impresión en el torneo King of the Mat, en Saltillo, Coahuila, al adjudicarse tres primeros lugares, par de segundos sitios y un tercero, además fueron reconocidos como el tercer mejor plantel de la justa por la cosecha de medallas.

Desde hace un año Jorge Rodríguez Quintero, entrenador de Team Warrior, emprendió este nuevo proyecto de trabajar con infantes y este grupo de combatientes ha sobresalido en los entrenamientos y por consecuencia se han dado los buenos resultados.

“Tienen muy buenas bases en el jiu jitsu y en muay thai y solamente se agrega lo que es lucha y box y pueden ser competidores más completos y eso es lo que me gusta más de enseñarle una buena base de técnicas para que se puedan defender en cualquier terreno”, comento Rodríguez Quintero, quien este año obtuvo la presea de oro en la categoría Medio Pesado en el International Open Jiu-Jitsu Chamspionship.

Leonardo Cortes, David Díaz y Sergio Leal terminaron invictos y en lo más alto del podium de la justa King of the Mat, mientras sus compañeros Diego Marín y Rogelio Pulido no se fueron con las manos vacías y se aplicaron para colgarse el metal de plata y Antonio Marroquín sacudió a cada uno de sus oponentes para quedarse con la de bronce.

Los niños Leonardo Cortes, Sergio Leal y Diego Marín han llevado la adrenalina al límite y el pasado mes de septiembre se adueñaron por completo del Grand Prix Grappling tras salir bien librados en cada uno de sus duelos, torneo que se desarrollo en Harlingen, Texas.

Rodríguez Quintero tiene mucha confianza en que estas nacientes estrellas brillen en un futuro en peleas ya de índole profesional e internacional, pero por el momento están en el proceso de construir los cimientos.

“Es muy importante la disciplina a esta edad porque forjan un buen carácter y también muy buenos hábitos y el objetivo es que sean unos buenos niños al momento que estén en las diferentes competencias que participen”, expresó antes de iniciar la práctica.

Por el momento están a la espera que les confirmen algunas competencias pero de no concretarse los guerreros se mantendrán entrenando con miras de conseguir más triunfos en el siguiente año.

”Con los papás súper agradecido porque si no fuera por ellos no se haría posible, estoy muy agradecido con ellos por el apoyo que le prestan a sus hijos, que viene siendo en el deporte, y los niños tienen mucho futuro y estoy seguro que van hacer unos grandes competidores cuando estén adultos”. Jorge Rodríguez Quintero, entrenador de Team Warrior