Nacho Cano estrenará en Madrid La Malinche a finales de febrero

La ideología, las temáticas, las percepciones, todo ha cambiado. Cuando vine a México por primera vez, en los ochenta, cantaba una canción que decía ´Hoy No Me Puedo Levantar´, y nos prohibieron porque Raúl Velasco, de quien después me hice amigo, decía ´¿cómo le vas a cantar eso a los mexicanos?". Nacho Cano, exintegrante de Mecano