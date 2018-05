Nacen los Armadillos de Reynosa

Esta ciudad tendrá equipo en la Liga Nacional de Football Profesional (LNF) con el nacimiento de los Armadillos de Reynosa. Por primera vez la frontera de Tamaulipas participará en esta liga del norte, conformada por equipos de Monterrey, Saltillo y Ciudad Victoria.

Los Armadillos van paso a paso, primero presentaron oficialmente el proyecto ante Roberto "El Gato" Silva, presidente de la LNF, quien estuvo de visita en Reynosa. En la reunión estuvieron presentes; Roberto Iván Flores, presidente del proyecto Armadillos, Hugo Matus Mendoza, secretario, Osiel Guzmán Carbajal y Juan Ricardo Villa, encargados del staff de entrenadores.

La temporada 2018 de la LNF arrancará hasta septiembre, pero los Armadillos ya están trabajando, el día 27 de mayo realizarán su primer try out (campo de pruebas) en el emparrillado del Tochito Club a las 13:00 horas. La convocatoria es abierta para todos los jugadores de 23 años de edad en adelante y que no estén participando en la ONEFA.