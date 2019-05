Nace el cuarto hijo de Kim Kardashian y Kanye West

CIUDAD DE MÉXICO.

A través de su cuenta de Twitter, Kim Kardashian anunció el nacimiento de su cuarto hijo, la socialité escribió un breve mensaje en el que informó la feliz noticia: "¡Él está aquí y está perfecto!".

Kim y Kanye West decidieron agrandar la familia y darle un hermano a North, Saint y Chicago a través de una madre subrogada.

Kim también detalló en un tuit que el bebé se parece a su hija Chicago: "También es gemelo de Chicago. Estoy seguro de que cambiará mucho, pero ahora se parece a ella".

En enero, la pareja informó que se convertirían en padres por cuarta ocasión, la segunda a través de una madre subrogada, pues Kim sufrió desprendimiento de placenta en sus dos primeros embarazos.

En la madrugada de este viernes, TMZ reportó que Kim Kardashian y Kanye West ya se encontraban en el hospital para recibir al nuevo integrante de la familia.

He´s also Chicago´s twin lol I´m sure he will change a lot but now he looks just like her ?