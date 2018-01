Nace para ayudar

Los Ángeles, California

Recupe­rar la vida es complicado luego de estar en prisión o haber vivido en la som­bra de las adicciones, así que hablar de reincorpo­rarse al ámbito laboral es aún más difícil.

Hace 20 años, George R. Roberts, un empresario y filántropo estaduniden­se, ofreció una alternativa a toda esa comunidad estig­matizada con la creación de la organización REDF, una red de personas que rein­tegran a este sector social a las actividades productivas y económicas.

SE SUMA A PROYECTO

El actor Chris O’Donnell decidió sumarse a este pro­yecto, que le recuerda el trabajo benéfico que reali­zó desde su adolescencia y continúa ofreciendo pese a su cargada agenda.

“Todo comenzó porque el hombre que inició con todo esto es amigo de un amigo mío y me preguntó si quería participar, y sen­tí una gran conexión con lo que yo hacía de niño. REDF es una organización de ca­ridad que encuentra trabajo a las personas que no lo tie­nen y en especial se enfoca en aquellos que acaban de salir de la cárcel o que están con problemas de adicción.

“De alguna forma los ayuda a ponerse de pie nue­vamente. Cuando era chico, mi papá era miembro de la junta de una institución que hacía más o menos lo mis­mo y eso generó un gran impacto en mí y por eso decidí formar parte”, contó en entrevista con Excélsior el hom­bre que interpretó al Joven Maravilla en la cinta Bat­man y Robin, de 1997.

SIGUE EN NCIS

O’Donnell, que actualmente gra­ba la novena tem­porada de NCIS Los Ángeles, que se emitirá en los próximos meses en Latinoamérica a través de A&E, también forma par­te del comité de REDF.

Es interesante porque quieres estar involucrado y ayudar lo más que puedas, porque te das cuenta, dada mi situación como actor, que puedes ayudar más si logras que le brinden aten­ción y recaudar dinero por­que los beneficios vendrán si logras que la gente de ver­dad se involucre. Me parece que soy más útil para ellos de una manera más públi­ca”, señaló.

Hace 20 años contrajo matrimonio con la profeso­ra Caroline Fentress, con la que ha tenido cinco hijos. Es católico practicante y asiste a misa regularmente junto a su familia, una parte impor­tante de su educación en la juventud.

“En Chicago fui a una secundaria católica, de ahí todo el tra­bajo comunita­rio que hago, la idea era ayudar a quien pudié­ramos. Además había una par­te del programa escolar que apo­yaba el volun­tariado y lo hice al apoyar en los comedores pú­blicos, me gustó mucho y me di cuenta del enorme valor que hay en ello y traté de pasárselo a mis hijos.

“Durante los meses que no estoy en NCIS LA no tra­bajo porque termino ex­hausto y con cinco hijos, quiero pasar tiempo con ellos y vivir mi vida. Si fuera soltero y no los tuviera, qui­zá haría una película, pero la caridad que hago, es algo que se da de manera cons­tante, no necesito la pausa del programa para hacerla”, agregó.

¿Alguien ordenó pizza?

O’Donnell, de 47 años, no sólo apuesta a su trabajo como actor o a las labores altruistas. El año pasado se estrenó como restaurante­ro. Pizzana es su local, ubi­cado en el vecindario de Brentwood en Los Ángeles.