Nace artista y ahora lo demuestra

Antua M. Pretrimoulx, mejor conocida como Antua, una mujer transexual, orgullosamente reynosense, pues por tantos prejuicios tuvo que emigrar a Canadá donde ha logrado destacar como pintora y escultora; y se sigue preparando en el arte del pincel y el lienzo recientemente con un curso de cubismo en París, Francia.

SU HISTORIA

Este artista nacido en Reynosa un 27 de marzo, lleva más de 20 años dedicada a pintura y sobre esta pasión por la creación dijo en entrevista vía mail con EL MAÑANA: "Empece a pintar a los 6 años a escondidas de mi madre , ya que ella no quería que fuera artista, siendo que lo que había engendrado, era eso una artista y ahora lo estoy demostrando".

Antua dejo Reynosa desde 15 años, se fue a Canadá donde empezó una nueva vida y donde fue su mejor plataforma para desempeñarse en el arte plástico, llegó a Toronto, Canadá en el 2005 , donde aplique como refugiada política debido a su orientación sexual y ganó el caso entonces el gobierno de Canadá acepto su propuesta y esta nacida en Reynosa, Tamaulipas ahora también en canadiense y pone en alto el nombre de Reynosa por su talento en la plástica.

ESTILO QUE PLASMA

Respecto al estilo que impregnan sus obras comentó: "Mis obras tienen toque de impresionismo y realismo, influenciada por el estilo de Van Gogh, Claude Monet, Paul Cezanne y Renoir"

Y en cuanto a los temas que más gusta plasmar en sus cuadros, explicó: "

Romance, drama, drama&comedia, poemas, personajes cotidianos , culturas de diferentes países, iglesias mexicanas, en realidad pinto todo lo que veo; inlcuso el viento que da a mi árboles cuando los pinto, todo lo veo hermoso, soy una amante de la naturaleza"

Este artista reynosenses ha expuesto en Arts Council Windsor & Region, Artcite inc. (Centro de Arte Contemporáneo de Ontario Canadá), Detroit Artists Market , Metro Toronto Convention Centre y en el Festival Internacional de Jazz y Arte en Montreal Canadá.

MÁS DE 1000 OBRAS

Antua ha pintado más de 1000 obras de arte en los que se encuentran óleos, acrílicos, acuarelas, gouache, lápiz carbón, crayón y un poco más de 75 esculturas de terracota, modelado, arcilla y tallado de madera y ha trabajado en galerías de arte restaurando y limpiando obras de arte antiguas.





Sobre que es lo que inspira a la creación de sus obras; indicó: "El amor que veo en los ojos de la gente, las flores que un niño corta para dárselas a su madre, el cariño de una madre o padre protector, la orientacion sexual de un ser humano ( es una cosa divina que también me inspira), el dolor y la desilusión, mi propio dolor, amor y pasión por el arte, todo es fundamental en mi inspiración, hasta el grado de entregar todo de mi, en mis noches de trabajo y desvelo, yo creo que mi propia vida es una hermoso cuadro plasmado en cada una de mis obras".

ES SU PASIÓN

A

l cuestionarle acerca de que es la pintura para ella aseveró: "Es la pasión y locura que Dios me ha dado por este arte, se ha convertido para mi en un divino compromiso; donde tengo que entrar y tocar los corazones de cada uno de los que ven mi obra".

Además dijo que considera que la pintura también ayuda a las personas como catarsis; explicando: " Si definitivamente mi arte es como una liberación de muchas frustraciones y una invitación a decirle a todo aquel que ve mis obras; que no es lo mismo estar solo que sentirse solo, cuando en la vida nos han enseñado que no es bueno llorar y mucho menos que nos vean llorar, con mis pinturas lo pueden liberar; pueden llorar, reír, amar e identificarse con una de ellas como si fueran uno de los protagonistas".

BIEN AVALADO

A

ntua M. Pretrimoulx, estudio en La Escuela Nacional de Artes Finas en París, Francia, también realizó un Taller Libre de Cubismo y Dibujo, en la Facultad de Arte Universitaria Mcgill en Montreal, Canadá, e hizo un curso intensivo de color y pintura, a pesar de que ha sido muy corta su preparación en el arte, con su obra demuestra que es artista esencialmente autodidacta, como se lo han hecho saber los maestros con los que ha estudiado.

PRÓXIMAS

EXPOSICIONES

E

ste inquieta artista tiene en este años, algunas muestra y otras por confirmar, pero en Metro Toronto Convention Centre estará exhibiendo sus obras del 30 octubre al 1 de noviembre 2020, también en el Festival de Arte Contemporáneo en Montreal, Canadá del 1 al 5 de julio de 2020 y de lunes a viernes su obra fija en su estudio ´´Place d´arts Antua´´ localizado en Windsor Ontario, Canadá donde expone primero sus obras.

Antua se define así: "Soy una artista esencialmente autodidacta, pero estoy influenciada por el impresionismo y realismo; aunque estoy convencida que me he convertido en una pintora del amor, la esperanza y la fe y me apasiona el poder transmitir y plasmar al momento mis sentimientos como amor, dolor, llanto, fe, esperanza, sin recibir nada a cambio".

Este artista nos comentó respecto a la realización de las obra en tiempo y forma y dijo: "Te puedo decir que si me encuentro enamorada, realizo ese romántico momento en unas 5 horas continúas sin parar, pero prácticamente me llevó de 1 a 2 días dependiendo del tamaño de la obra y mi estado de ánimo"

Y para finalizar dijo que esta en espera de aprobación para exhibir en Nuevo Santader Gallery" en Mcallen, Texas para agosto de 2020, sin duda algo que por el momento queda un poco detenido ante la contingencia que enfrenta en mundo con coronavirus.